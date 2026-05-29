Япония отправит четырех военных в штаб НАТО для миссии в Украине

Япония впервые отправит своих военных в штаб-квартиру миссии НАТО по поддержке Украины, которая базируется в немецком городе Висбаден. Страна планирует отправить четырех военных. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Японии и издание The Japan Times.

Министерство обороны и Силы самообороны Японии приняли решение направить четырех военнослужащих в штаб программы НАТО по оказанию помощи и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU), расположенный в Германии - заявили в Минобороны.

Как заявили в министерстве, "это решение является следствием предложения, высказанного в апреле прошлого года бывшим министром Накатани Генеральному секретарю НАТО Рютте, в котором выражалось намерение Японии продолжить подготовку к участию в NSATU".

На данный момент согласование со стороны НАТО завершено, что и стало поводом для этого объявления. Эта командировка будет способствовать укреплению собственных оборонных возможностей Японии благодаря получению опыта, приобретенного в Украине, в частности, относительно "нового способа ведения войны". Она также углубит сотрудничество между Японией и НАТО в контексте неразрывности безопасности между евроатлантическим и индо-тихоокеанским регионами. Министерство обороны/Силы самообороны Японии будут продолжать развивать сотрудничество в области безопасности и обороны между Японией и НАТО - добавили в Минобороны.

Как пишет The Japan Times, Япония, которая уже является одним из крупнейших доноров целевого фонда НАТО для Украины, поддерживая такие меры, как медицинская реабилитация и разминирование на территории страны, также рассматривает возможность участия в ряде других инициатив под эгидой Альянса.

Сюда входит недавно запущенный Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL), который позволяет союзникам и партнерам финансировать поставки военного оборудования США в Украину, а также "Акселератор оборонных инноваций для Северной Атлантики" (DIANA) — флагманская программа НАТО в сфере новых технологий. Также продолжаются обсуждения по присоединению к "Starlift" — проекту НАТО, в рамках которого страны-члены объединяют свои возможности по запуску спутников - пишет издание.

Напомним

Министр обороны Коидзуми посетил базы Сил самообороны Японии на Хоккайдо и заявил, что на фоне активизации военной деятельности россии на Дальнем Востоке важно поддерживать на Хоккайдо безупречную систему обороны.