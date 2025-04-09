Силы самообороны Японии

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26235 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидер правящей партии Шигеру Ишиба назначен 102-м премьер-министром Японии после отставки предыдущего правительства Фумио Кисиды. Ишиба пообещал продолжить их экономическую политику и назначить парламентские выборы на 27 октября.

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Оккупанты готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении - Волошин

В районе Приютного оккупанты собирают личный состав для штурмовых действий. На Ореховском направлении ежедневно проводятся наступательные операции с использованием багги и авиаударов.

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В Японии высшее военное командование получило выговор за ненадлежащее обращение с секретной информацией

В Японии привлекли к дисциплинарной ответственности более 200 должностных лиц оборонного ведомства, включая высшее военное командование, за ненадлежащее обращение с секретной информацией и другие инциденты.

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Враг сконцентрировал основные усилия на Херсонском направлении, в Роботино российских войск нет - Плетенчук

Основные усилия противник сосредоточил на Херсонском направлении, в частности в Крынках, где вчера состоялось девять штурмов. В Роботино более-менее тихо, в самом населенном пункте россиян нет.

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На конференции в Британии согласовывается планирование учений Sea Breeze-Плетенчук

На конференции в Великобритании обсуждается планирование совместных международных учений Sea Breeze с акцентом на разминирование с участием украинских противоминных кораблей, дислоцированных в Шотландии.

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россия, вероятно, потеряла последний носитель крылатых ракет в Крыму

Россия, возможно, потеряла свой последний корабль-носитель крылатых ракет "Циклон" в Крыму, оставив там лишь менее стратегически важные военные части.

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Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

Сегодня утром российские оккупанты активизировались в районах Старомайорского, Крынках и Роботино, однако украинские войска не потеряли позиции.

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Враг за прошедшие сутки не провел ни одного штурма на Крынки: в ВСУ назвали причину

В районе Крынок Херсонской области вчера враг не вел ни одного обстрела, возможно, из-за усиления давления на Ореховском направлении, где произошло 19 обстрелов.

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рф продолжает давить в районе Старомайорского

Российские войска продолжают давить на ВСУ в районе Старомайорского в Донецкой области, осуществив 13 попыток штурма из 22. россияне используют авиацию и артиллерию.

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Плетенчук о ситуации на юге: "остается стабильной"

На юге Украины ситуация остается стабильной: произошли 14 вражеских штурмов, преимущественно на Запорожье, тогда как в Черном море вражеских кораблей не зафиксировано.

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Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года - американский адмирал

Американский адмирал Джон Аквилино считает, что Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года на основе директивы президента Си Цзиньпина для военных.

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россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по Кировоградской области в Украине. Предварительно пострадавших нет, экстренные службы работают на месте попадания и оценивают последствия удара.

Война • 15 апреля, 16:32 • 47575 просмотра

Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк

Силы противовоздушной обороны эффективно сработали против атак беспилотников ночью, но на открытой местности все же было несколько вражеских попаданий, последствия которых выясняются, сообщила Наталья Гуменюк.

Война • 11 апреля, 04:18 • 26229 просмотра

Ракетный удар по Одесской области: россияне попали в АЗС, среди травмированных 4-летняя девочка

4-летняя девочка получила осколочное ранение спины и контузию в результате российского ракетного обстрела Одесского района, в результате которого погибли 4 человека, в том числе ребенок, и еще 14 получили ранения.

Война • 10 апреля, 19:08 • 30560 просмотра

Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания

Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, попав в инфраструктурный объект, несмотря на то, что противовоздушная оборона сбила две ракеты.

Война • 9 апреля, 20:18 • 104450 просмотра

В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи

Во время ночной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над несколькими областями, обломки которых повредили частный двор и оборвали линию электропередач в Одесском районе.

Война • 9 апреля, 04:40 • 32469 просмотра

Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Объединенные силы ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Война • 4 апреля, 13:42 • 42060 просмотра

Оккупанты атаковали Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет. В Силах обороны сообщили детали

Враг обстрелял Херсонскую и Николаевскую области ракетами разных типов, в том числе баллистическими ракетами в Херсоне и управляемыми ракетами в Николаеве, повредив инфраструктуру, но не вызвав жертв.

Война • 30 марта, 19:20 • 36375 просмотра

За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники

За минувшие сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Силы обороны юга уничтожили 112 оккупантов и ликвидировали 27 единиц вооружения и военной техники, в том числе 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц бронетехники и 2 радиолокационные станции.

Война • 25 марта, 13:59 • 26408 просмотра

российские военные дважды неудачно штурмовали плацдарм украинских войск в Крынках - Силы обороны Юга

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" противник совершил неудачные штурмы украинских позиций вблизи Крынок и Роботино, понес потери и отступил.

Война • 24 марта, 13:00 • 51353 просмотра

В Запорожье активизировали противовоздушную оборону на фоне предупреждения об атаке беспилотников

В Запорожской области работают системы противовоздушной обороны в связи с сообщением об атаке беспилотника, сообщает Южное командование сил обороны.

Война • 23 марта, 03:16 • 48895 просмотра

В Одесской области уничтожены два вражеских разведывательных беспилотника

Два российских разведывательных беспилотника были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны в Одесской области 20 марта 2023 года.

Война • 20 марта, 15:48 • 22139 просмотра

В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

В Одесской области ведутся боевые действия с системами противовоздушной обороны, которые привлекают беспилотники со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.

Война • 16 марта, 22:00 • 37489 просмотра

В Японии разбился военный вертолет

Военный вертолет Сил самообороны Японии разбился в префектуре Оита, никто из местных жителей не пострадал.

Общество • 15 марта, 03:26 • 27937 просмотра

За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.

Война • 9 марта, 13:04 • 34257 просмотра

За сутки враг дважды атаковал Херсонщину с авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы и авиационные ракеты - Силы обороны юга

Силы обороны сообщили, что противник совершил 2 авиаудара с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов, запустил 47 беспилотников, включая 1 ударный БПЛА, сбросил 30 бомб с различных БПЛА, а также 5 раз применил артиллерию, попав в несколько населенных пунктов, в результате чего погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.

Война • 10 февраля, 14:26 • 36776 просмотра

На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.

Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.

Война • 4 февраля, 14:35 • 39423 просмотра