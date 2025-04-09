Силы самообороны Японии

В японском аэропорту Миядзаки произошел взрыв, приведший к разрушению рулежной дорожки. Все рейсы отменены, взлетно-посадочная полоса закрыта, причины инцидента расследуются.
Лидер правящей партии Шигеру Ишиба назначен 102-м премьер-министром Японии после отставки предыдущего правительства Фумио Кисиды. Ишиба пообещал продолжить их экономическую политику и назначить парламентские выборы на 27 октября.
В районе Приютного оккупанты собирают личный состав для штурмовых действий. На Ореховском направлении ежедневно проводятся наступательные операции с использованием багги и авиаударов.
Японский военный корабль JS Sazanami впервые прошел через Тайваньский пролив между Тайванем и Китаем. Это значительный шаг Японии, которая ранее избегала таких действий, чтобы не раздражать Китай.
Российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии 23 сентября. В ответ японские истребители впервые применили сигнальные ракеты, а Токио подало жесткий протест российскому правительству.
В Японии привлекли к дисциплинарной ответственности более 200 должностных лиц оборонного ведомства, включая высшее военное командование, за ненадлежащее обращение с секретной информацией и другие инциденты.
Основные усилия противник сосредоточил на Херсонском направлении, в частности в Крынках, где вчера состоялось девять штурмов. В Роботино более-менее тихо, в самом населенном пункте россиян нет.
На конференции в Великобритании обсуждается планирование совместных международных учений Sea Breeze с акцентом на разминирование с участием украинских противоминных кораблей, дислоцированных в Шотландии.
Россия, возможно, потеряла свой последний корабль-носитель крылатых ракет "Циклон" в Крыму, оставив там лишь менее стратегически важные военные части.
Сегодня утром российские оккупанты активизировались в районах Старомайорского, Крынках и Роботино, однако украинские войска не потеряли позиции.
В районе Крынок Херсонской области вчера враг не вел ни одного обстрела, возможно, из-за усиления давления на Ореховском направлении, где произошло 19 обстрелов.
Российские войска продолжают давить на ВСУ в районе Старомайорского в Донецкой области, осуществив 13 попыток штурма из 22. россияне используют авиацию и артиллерию.
На юге Украины ситуация остается стабильной: произошли 14 вражеских штурмов, преимущественно на Запорожье, тогда как в Черном море вражеских кораблей не зафиксировано.
Американский адмирал Джон Аквилино считает, что Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года на основе директивы президента Си Цзиньпина для военных.
Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по Кировоградской области в Украине. Предварительно пострадавших нет, экстренные службы работают на месте попадания и оценивают последствия удара.
Силы противовоздушной обороны эффективно сработали против атак беспилотников ночью, но на открытой местности все же было несколько вражеских попаданий, последствия которых выясняются, сообщила Наталья Гуменюк.
4-летняя девочка получила осколочное ранение спины и контузию в результате российского ракетного обстрела Одесского района, в результате которого погибли 4 человека, в том числе ребенок, и еще 14 получили ранения.
Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, попав в инфраструктурный объект, несмотря на то, что противовоздушная оборона сбила две ракеты.
Во время ночной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над несколькими областями, обломки которых повредили частный двор и оборвали линию электропередач в Одесском районе.
За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Объединенные силы ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Враг обстрелял Херсонскую и Николаевскую области ракетами разных типов, в том числе баллистическими ракетами в Херсоне и управляемыми ракетами в Николаеве, повредив инфраструктуру, но не вызвав жертв.
За минувшие сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Силы обороны юга уничтожили 112 оккупантов и ликвидировали 27 единиц вооружения и военной техники, в том числе 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц бронетехники и 2 радиолокационные станции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Юг" противник совершил неудачные штурмы украинских позиций вблизи Крынок и Роботино, понес потери и отступил.
В Запорожской области работают системы противовоздушной обороны в связи с сообщением об атаке беспилотника, сообщает Южное командование сил обороны.
Два российских разведывательных беспилотника были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны в Одесской области 20 марта 2023 года.
В Одесской области ведутся боевые действия с системами противовоздушной обороны, которые привлекают беспилотники со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.
Военный вертолет Сил самообороны Японии разбился в префектуре Оита, никто из местных жителей не пострадал.
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.
Силы обороны сообщили, что противник совершил 2 авиаудара с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов, запустил 47 беспилотников, включая 1 ударный БПЛА, сбросил 30 бомб с различных БПЛА, а также 5 раз применил артиллерию, попав в несколько населенных пунктов, в результате чего погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.
Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.