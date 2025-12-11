Американские бомбардировщики B-52 присоединились к японским F-35 и F-15 в демонстрации силы после маневров Китая и РФ

defense.gov

Американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, пролетели над Японским морем вместе с японскими истребителями в среду, сообщило Токио, демонстрируя силу после китайских и российских учений в небе и морях вокруг Японии и Южной Кореи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Япония и США "подтвердили свою твердую решимость предотвратить любую одностороннюю попытку изменить статус-кво силой и подтвердили готовность как Сил самообороны (SDF), так и вооруженных сил США", говорится в заявлении Министерства обороны Японии в четверг.

Полет двух американских стратегических бомбардировщиков B-52 с тремя японскими истребителями-невидимками F-35 и тремя самолетами F-15 для обеспечения превосходства в воздухе стал первым случаем, когда США заявили о своем военном присутствии с момента начала военных учений Китая в регионе на прошлой неделе.

Эта демонстрация произошла после совместного полета китайских и российских стратегических бомбардировщиков в Восточно-Китайском море и западной части Тихого океана во вторник, а также отдельных учений китайских авианосцев, которые побудили Японию поднять в воздух самолеты, которые, по словам Токио, были целью радаров.

Это вызвало критику со стороны Вашингтона, который заявил, что инцидент "не способствует региональному миру и стабильности" и подтвердил, что его союз с Японией является "непоколебимым".

Как в Японии, так и в Южной Корее размещаются американские войска, причем в Японии — самая большая концентрация американской военной силы за рубежом, включая ударную группу авианосцев и экспедиционные силы морской пехоты США.

Китай отверг обвинения Токио, заявив, что японские самолеты, пролетающие вблизи авианосца, поставили под угрозу его воздушные операции к югу от Японии.

Южнокорейские военные заявили, что они также подняли в воздух истребители, когда китайские и российские самолеты во вторник вошли в зону идентификации ее ПВО, область, которая выходит за пределы их воздушного пространства и используется для раннего предупреждения.

Китайские военные корабли и самолеты почти ежедневно действуют вокруг Тайваня, что, по словам Тайбэя, является частью постоянной кампании давления Пекина.

В четверг Министерство обороны Тайваня сообщило об усилении китайского военного присутствия второй день подряд. Оно заявило, что обнаружило 27 самолетов, включая бомбардировщики H-6K, способные нести ядерное оружие, которые проводили "совместное патрулирование боевой готовности", а также военные корабли вокруг острова.

Поздно в среду министерство заявило, что китайские истребители J-16 и бомбардировщики H-6 снова провели учения на дальние расстояния в западной части Тихого океана после пролета к югу от Тайваня.

Региональная напряженность возросла после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити в прошлом месяце спровоцировала спор с Пекином своими замечаниями относительно того, как Токио может отреагировать на гипотетическое нападение Китая на Тайвань.

Китай претендует на демократически управляемый Тайвань и не исключает применения силы для установления контроля над островом, расположенным чуть более чем в 100 км от японской территории и окруженным морскими путями, от которых зависит Токио, пишет издание.

