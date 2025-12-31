$42.390.17
публикации
Эксклюзивы
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанское

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Напиток, получивший статус королевского при дворе Людовика XIV, впоследствии стал доступен буржуазии и художникам, а позже был популяризирован Голливудом.

Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанское

Шампанское пьют на романтических свиданиях, свадьбах и, конечно, на Новый год. Этот игристый напиток уже давно стал символом положительных эмоций. Почему так произошло – разбирался УНН.

Шампанское подчеркивает особые моменты, придавая им почти магическое значение.

Происхождение шампанского

Напиток родился во французском винодельческом регионе Шампань, в честь которого и получил свое название.

Монахи еще в Средневековье пытались укротить капризное вино, которое имело склонность к повторному брожению в бутылке. В 17 веке бенедиктинский монах из аббатства Отвиль Дом Пьер Периньон усовершенствовал винодельческие технологии. Он сосредоточился на правильном выборе сортов винограда, использовании специальной тары и специальной технике закупорки. Благодаря его вкладу и дальнейшей работе других виноделов вино постепенно становилось более контролируемым и изысканным.

Как шампанское стало королевским напитком

Двор Короля-Солнца Людовика XIV стал местом, где шампанское приобрело статус увлекательной диковинки. Позже в 18 веке при дворе Людовика XV – оно приобрело статус напитка монархов и аристократии.

В пользу шампанского сыграл не только его вкус, но и то, как его начали подавать – в бокалах купе, форма которых, по легенде, была вдохновлена грудью королевской любовницы маркизы де Помпадур.

Напиток был доступен и буржуазии, и художникам, но уже олицетворял собой роскошь.

В 18 веке шампанские дома, такие как Moët & Chandon или Ruinart, организовались и начали экспорт напитка в другие страны. Вино произвело фурор и стало символом французского шика и непринужденности. Все больше аристократов и просто состоятельных людей выбирали именно этот напиток для торжественных событий. Позже шампанское даже рекламировали именно как напиток для особых моментов и событий. В 19 веке шампанское стало напитком, с которым встречали Новый год – сначала аристократия, а позже, когда напиток стал доступнее, эта традиция пошла и в массы.

Голливуд как популяризатор шампанского

Постепенно напиток распространялся по миру, часто сопровождая не только изысканные мероприятия, но и бурные вечеринки. Неудивительно, что в конце концов он стал любимым напитком многих звезд Голливуда и в конце концов попал на экран: фильмы о Джеймсе Бонде, "Великий Гэтсби" и в руках знаменитой Одри Хепберн – бокал шампанского стал визуальным символом праздника для многих людей.

Звук открывания бутылки игристого вина – стал прочно ассоциироваться с праздничным моментом, а его пузырьки с игривостью и радостью.

Идеальная температура подачи

Считается, что лучше всего шампанское подавать, когда напиток охлажден до температуры до 8 – 10 °C. Если напиток холоднее – не раскрывается аромат, а теплее – теряет утонченность.

С чем пить шампанское

Классическим считается сочетание шампанского с бутербродами с икрой, а также с сырами – камамбер, бри, пармезан. Хорошим дополнением станут морепродукты, орехи, белое мясо (курица или индейка).

Можно сочетать шампанское с клубникой и малиной, ананасом, персиком или грушей.

Но есть определенная зависимость от того, какое именно шампанское вы пьете.

Сухое (брют) лучше раскрывается с икрой, сырами и морепродуктами.

Полусладкое – с сырами, фруктами и ягодами.

Сладкое – с десертами.

Евгений Царенко

