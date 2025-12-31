Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське

$42.390.17
49.860.20
ukenru
10:25 • 3344 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 6140 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 6544 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 7358 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 10524 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 13107 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25648 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 59783 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40966 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34527 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.6м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg31 грудня, 02:15 • 9532 перегляди
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗVideo31 грудня, 03:24 • 9034 перегляди
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД31 грудня, 04:01 • 4042 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 13625 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 6196 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 50263 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 53043 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 48013 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 75246 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 72570 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Антоніу Гутерреш
Джордж Вокер Буш
Богдан Хмельницький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 78 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 17110 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 59775 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 28266 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 39642 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Напій, що набув статусу королівського при дворі Людовіка XIV, згодом став доступним буржуазії та митцям, а пізніше був популяризований Голлівудом.

Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське

Шампанське п’ють на романтичних побачення, весіллях і звісно на Новий рік. Цей ігристий напій вже давно став символом позитивних емоцій. Чому так сталося – розбирався УНН.

Шампанське підкреслює особливі моменти, надаючи їм майже магічного значення.

Походження шампанського

Напій народився у французькому виноробному регіоні Шампань, на честь якого і отримав свою назву.

Ченці ще у Середньовіччі намагалися приборкати примхливе вино, яке мало схильність до повторного бродіння у пляшці. У 17 столітті бенедиктинський чернець з абатства Отвільє - Дом П'єр Периньйон вдосконалив виноробні технології. Він зосередився на правильному виборі сортів винограду, використанні спеціальної тари та спеціальній техніці закупорки. Завдяки його вкладу та подальшій роботі інших виноробів вино поступово ставало більш контрольованим та вишуканим.

Як шампанське стало королівським напоєм

Двір Короля-Сонця Людовіка XIV став місцем де шампанське набуло статусу захопливої диковинки. Пізніше у 18 столітті при дворі Людовика XV – воно набуло статусу напою монархів та аристократії.

На користь шампанського зіграв не лише його смак, а й те, як його почали подавати – у келихах купе, форма яких, за легендою, була натхнення грудьми королівської коханки маркізи де Помпадур.

Напій був доступний і буржуазії та митцям, але вже уособлював собою розкіш.

У 18 столітті шампанські будинки, такі як Moët & Chandon або Ruinart, організувалися та почали експорт напою в інші країни. Вино спричинило фурор та стало символом французького шику та невимушеності. Все більше аристократів та просто заможних осіб обирали саме ей напій для урочистих подій. Пізніше шампанське навіть рекламували саме як напій для особливих моментів та подій. У 19 столітті шампанське стало напоєм з яким зустрічали Новий рік – спочатку аристократія, а пізніше, коли напій став доступнішим, ця традиція пішла і в маси.

Голлівуд як популяризатор шампанського

Поступово напій поширювався світом, часто супроводжуючи не лише вишукані заходи, а й бурхливі вечірки. Не дивно, що врешті він став улюбленим напоєм багатьох зірок Голлівуду та врешті потрапив на екран: фільми про Джеймса Бонда, "Великий Гетсбі" та у руках знаменитої Одрі Хепберн – келих шампанського став візуальним символом свята для багатьох людей.

Звук відкривання пляшки ігристого вина – став міцно асоціюватися зі святковою миттю, а його бульбашки з грайливістю та радістю.

Ідеальна температура подачі

Вважається, що найкраще шампанське подавати, коли напій охолоджений до температури до 8 – 10 °C. Якщо напій холодніший – не розкривається аромат, а тепліший – втрачає витонченість.

З чим пити шампанське

Класичним вважається поєднання шампанського з канапками з ікрою, а також з сирами – камамбер, брі, пармезан. Гарним доповненням стануть морепродукти, горіхи, біле м’ясо (курка чи індичка).

Можна поєднувати шампанське з полуницею та малиною, анонсом, персиком чи грушею.

Але є певна залежність від того яке саме шампанське ви п’єте.

Сухе (брют) краще розкривається з ікрою, сирами та морепродуктами.

Напівсолодке – з сирами, фруктами та ягодами.

Солодке – з десертами.

Євген Царенко

УНН Lite
Новий рік
Тренд
Бренд
Фільм
Шлюб
Франція