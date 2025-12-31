Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське

Шампанське п’ють на романтичних побачення, весіллях і звісно на Новий рік. Цей ігристий напій вже давно став символом позитивних емоцій. Чому так сталося – розбирався УНН.

Шампанське підкреслює особливі моменти, надаючи їм майже магічного значення.

Походження шампанського

Напій народився у французькому виноробному регіоні Шампань, на честь якого і отримав свою назву.

Ченці ще у Середньовіччі намагалися приборкати примхливе вино, яке мало схильність до повторного бродіння у пляшці. У 17 столітті бенедиктинський чернець з абатства Отвільє - Дом П'єр Периньйон вдосконалив виноробні технології. Він зосередився на правильному виборі сортів винограду, використанні спеціальної тари та спеціальній техніці закупорки. Завдяки його вкладу та подальшій роботі інших виноробів вино поступово ставало більш контрольованим та вишуканим.

Як шампанське стало королівським напоєм

Двір Короля-Сонця Людовіка XIV став місцем де шампанське набуло статусу захопливої диковинки. Пізніше у 18 столітті при дворі Людовика XV – воно набуло статусу напою монархів та аристократії.

На користь шампанського зіграв не лише його смак, а й те, як його почали подавати – у келихах купе, форма яких, за легендою, була натхнення грудьми королівської коханки маркізи де Помпадур.

Напій був доступний і буржуазії та митцям, але вже уособлював собою розкіш.

У 18 столітті шампанські будинки, такі як Moët & Chandon або Ruinart, організувалися та почали експорт напою в інші країни. Вино спричинило фурор та стало символом французького шику та невимушеності. Все більше аристократів та просто заможних осіб обирали саме ей напій для урочистих подій. Пізніше шампанське навіть рекламували саме як напій для особливих моментів та подій. У 19 столітті шампанське стало напоєм з яким зустрічали Новий рік – спочатку аристократія, а пізніше, коли напій став доступнішим, ця традиція пішла і в маси.

Голлівуд як популяризатор шампанського

Поступово напій поширювався світом, часто супроводжуючи не лише вишукані заходи, а й бурхливі вечірки. Не дивно, що врешті він став улюбленим напоєм багатьох зірок Голлівуду та врешті потрапив на екран: фільми про Джеймса Бонда, "Великий Гетсбі" та у руках знаменитої Одрі Хепберн – келих шампанського став візуальним символом свята для багатьох людей.

Звук відкривання пляшки ігристого вина – став міцно асоціюватися зі святковою миттю, а його бульбашки з грайливістю та радістю.

Ідеальна температура подачі

Вважається, що найкраще шампанське подавати, коли напій охолоджений до температури до 8 – 10 °C. Якщо напій холодніший – не розкривається аромат, а тепліший – втрачає витонченість.

З чим пити шампанське

Класичним вважається поєднання шампанського з канапками з ікрою, а також з сирами – камамбер, брі, пармезан. Гарним доповненням стануть морепродукти, горіхи, біле м’ясо (курка чи індичка).

Можна поєднувати шампанське з полуницею та малиною, анонсом, персиком чи грушею.

Але є певна залежність від того яке саме шампанське ви п’єте.

Сухе (брют) краще розкривається з ікрою, сирами та морепродуктами.

Напівсолодке – з сирами, фруктами та ягодами.

Солодке – з десертами.