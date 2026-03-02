Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю мобілізувала 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану, що додається до 50 тисяч військовослужбовців, які вже перебувають на службі. На кордонах було посилено наземні війська, а також мобілізовано 20 тисяч резервістів Командування тилу ЦАХАЛу.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про мобілізацію 100 тисяч військовослужбовців резерву для війни проти Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ця кількість, імовірно, додасться до 50 тисяч резервістів, які вже перебувають на службі.
На кордонах Ізраїлю з Сирією, Ліваном, сектором Газа та на Західному березі річки Йордан було посилено наземні війська
Видання додає, що лише Командування тилу ЦАХАЛу мобілізувало 20 тисяч резервістів. Основна частина цих сил буде задіяна для проведення пошуково-рятувальних операцій. Масштабні підкріплення також отримали Військово-повітряні сили, Військово-морський флот та Управління розвідки Ізраїлю.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю оголосила про нову фазу військової операції, націлену на знищення іранських балістичних ракет та систем ППО. В Тегерані пролунали вибухи, місцеві ЗМІ підтверджують спроби ППО відбити атаку.
