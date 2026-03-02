Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ

$43.210.00
1 березня, 20:23 • 9890 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 17147 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 18937 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 28163 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 43494 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 59389 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 66288 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75795 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 77645 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73681 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ1 березня, 16:56 • 10186 перегляди
Корпус вартових ісламської революції заявив про ураження трьох нафтових танкерів США та Британії1 березня, 17:06 • 7136 перегляди
Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю1 березня, 17:18 • 7254 перегляди
Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів1 березня, 18:04 • 6744 перегляди
Британія розробляє план евакуації тисяч своїх громадян з Близького Сходу - ЗМІ1 березня, 18:15 • 6030 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 89684 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 94886 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 78950 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 81105 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 81281 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Велика Британія
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 46442 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 45197 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 42465 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 41605 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 54889 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Опалення
Bild

Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Армія оборони Ізраїлю мобілізувала 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану, що додається до 50 тисяч військовослужбовців, які вже перебувають на службі. На кордонах було посилено наземні війська, а також мобілізовано 20 тисяч резервістів Командування тилу ЦАХАЛу.

Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про мобілізацію 100 тисяч військовослужбовців резерву для війни проти Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ця кількість, імовірно, додасться до 50 тисяч резервістів, які вже перебувають на службі.

На кордонах Ізраїлю з Сирією, Ліваном, сектором Газа та на Західному березі річки Йордан було посилено наземні війська

- йдеться у статті.

Видання додає, що лише Командування тилу ЦАХАЛу мобілізувало 20 тисяч резервістів. Основна частина цих сил буде задіяна для проведення пошуково-рятувальних операцій. Масштабні підкріплення також отримали Військово-повітряні сили, Військово-морський флот та Управління розвідки Ізраїлю.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю оголосила про нову фазу військової операції, націлену на знищення іранських балістичних ракет та систем ППО. В Тегерані пролунали вибухи, місцеві ЗМІ підтверджують спроби ППО відбити атаку.

ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані28.02.26, 20:20 • 10830 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Світ
Мобілізація
Ізраїль
Ліван
Сирія
Сектор Газа
Іран