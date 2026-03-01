Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив Fox News, що 48 лідерів Ірану було вбито внаслідок ударів США та Ізраїлю. Військові операції США в Ірані випереджають графік.
Президент США Дональд Трамп заявив Fox News у неділю, що 48 лідерів було вбито внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану, передає УНН із посиланням на The Guardian.
"Ситуація рухається вперед. Вона рухається швидко. Так було 47 років", – цитують його слова в інтерв'ю Fox News. "Ситуація рухається швидко. Ніхто не може повірити в наш успіх, 48 лідерів загинули одним ударом. І вона рухається швидко".
Додамо
Трамп також сказав Джо Кернену з CNBC, що військові операції США в Ірані "випереджають графік".
Нагадаємо
У Центральному командуванні США заявили про загибель трьох військовослужбовців у бою, ще п'ятеро отримали поранення у рамках операції в Ірані.