Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил Fox News, что 48 лидеров Ирана были убиты в результате ударов США и Израиля. Военные операции США в Иране опережают график.
Президент США Дональд Трамп заявил Fox News в воскресенье, что 48 лидеров были убиты в результате ударов США и Израиля по Ирану, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Ситуация движется вперед. Она движется быстро. Так было 47 лет", – цитируют его слова в интервью Fox News. "Ситуация движется быстро. Никто не может поверить в наш успех, 48 лидеров погибли одним ударом. И она движется быстро".
Добавим
Трамп также сказал Джо Кернену из CNBC, что военные операции США в Иране "опережают график".
Напомним
В Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране.