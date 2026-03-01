Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением

Государственный департамент США 28 февраля опубликовал глобальное сообщение по безопасности, в котором рекомендовал американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность после начала боевых операций США в Иране, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Детали

В сообщении отмечается, что гражданам США, в частности на Ближнем Востоке, следует руководствоваться последними предупреждениями и рекомендациями, обнародованными ближайшим посольством или консульством США.

Также в Госдепе предупредили о возможных перебоях с поездками из-за периодических закрытий воздушного пространства.

Отдельно американцев призвали регистрироваться в системе STEP для получения обновлений безопасности и следить за каналом "U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens" в WhatsApp, а при планировании путешествий внимательно ознакомляться с действующими Travel Advisory и информацией о стране-месте путешествия на сайте ведомства.

Напомним

Ранее посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию. Республика готовит масштабное возмездие, сосредоточенное исключительно на американской военной инфраструктуре.