Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением

07:44 • 10680 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 26853 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 38518 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 52948 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 59803 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 64676 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 49127 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51402 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 52849 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 58622 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию1 марта, 02:00 • 14058 просмотра
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера04:37 • 22500 просмотра
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года05:21 • 10440 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом06:01 • 16191 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico08:21 • 9060 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 63054 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 67352 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 56950 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 60527 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 61224 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 33571 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 32600 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 31334 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 31024 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29894 просмотра
Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Граждан США предупредили о возможных сбоях в путешествиях из-за периодических закрытий воздушного пространства.

Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением

Государственный департамент США 28 февраля опубликовал глобальное сообщение по безопасности, в котором рекомендовал американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность после начала боевых операций США в Иране, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Детали

В сообщении отмечается, что гражданам США, в частности на Ближнем Востоке, следует руководствоваться последними предупреждениями и рекомендациями, обнародованными ближайшим посольством или консульством США.

Также в Госдепе предупредили о возможных перебоях с поездками из-за периодических закрытий воздушного пространства.

Отдельно американцев призвали регистрироваться в системе STEP для получения обновлений безопасности и следить за каналом "U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens" в WhatsApp, а при планировании путешествий внимательно ознакомляться с действующими Travel Advisory и информацией о стране-месте путешествия на сайте ведомства.

Напомним

Ранее посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию. Республика готовит масштабное возмездие, сосредоточенное исключительно на американской военной инфраструктуре.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
