День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для України

1 березня у світі відзначають День "Нуль дискримінації" як нагадування, що кожна людина має право на рівне ставлення незалежно від статі, віку, етнічного походження, релігії чи інших ознак. Про це написав у своєму офіційному Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна рухається шляхом протидії дискримінації, посилюючи правові механізми захисту прав людини.

Принцип рівності закріплений у Конституції України, а спеціальні закони формують базу для протидії дискримінації в різних сферах життя.

Лубінець також зазначив, що за критерієм "рівне ставлення та відсутність дискримінації" Україна посідає 35 місце серед 142 країн у Світовому індексі верховенства права.

Водночас, за словами омбудсмана, виклики залишаються: щороку сотні людей в Україні стикаються з несправедливим ставленням. Він закликав ознайомитися з ключовими фактами про боротьбу з нерівністю в Україні, які представлені в інфографіці.

Нагадаємо

Кількома днями раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13037, що вдосконалює механізми забезпечення військової дисципліни, запобігання та протидії дискримінації й сексуальним домаганням. Документ зобов'язує військовослужбовців поважати гідність та честь, а командирів - розслідувати випадки дискримінації та насильства.