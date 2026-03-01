$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 21755 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 33697 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 48356 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 56149 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 63337 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 48307 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51143 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52553 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58347 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для України

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Він запевнив, що Україна посилює механізми захисту прав людини та протидії дискримінації, однак проблема несправедливого ставлення до громадян залишається актуальною.

День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для України

1 березня у світі відзначають День "Нуль дискримінації" як нагадування, що кожна людина має право на рівне ставлення незалежно від статі, віку, етнічного походження, релігії чи інших ознак. Про це написав у своєму офіційному Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна рухається шляхом протидії дискримінації, посилюючи правові механізми захисту прав людини.

Принцип рівності закріплений у Конституції України, а спеціальні закони формують базу для протидії дискримінації в різних сферах життя.

Лубінець також зазначив, що за критерієм "рівне ставлення та відсутність дискримінації" Україна посідає 35 місце серед 142 країн у Світовому індексі верховенства права.

Водночас, за словами омбудсмана, виклики залишаються: щороку сотні людей в Україні стикаються з несправедливим ставленням. Він закликав ознайомитися з ключовими фактами про боротьбу з нерівністю в Україні, які представлені в інфографіці.

Нагадаємо

Кількома днями раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13037, що вдосконалює механізми забезпечення військової дисципліни, запобігання та протидії дискримінації й сексуальним домаганням. Документ зобов'язує військовослужбовців поважати гідність та честь, а командирів - розслідувати випадки дискримінації та насильства.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітикаСвіт
Мобілізація
Верховна Рада України
Україна