01:50 • 208 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 5078 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 23379 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 34717 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 46591 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 42154 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 46416 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 48639 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 54991 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 48914 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Державне телебачення Ірану та провідні агентства Fars і Tasnim підтвердили загибель аятоли Алі Хаменеї. Це сталося після повідомлення Трампа про ліквідацію та масованих ударів по урядових кварталах.

Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції. Про це пише УНН.

Деталі

Агентства Fars і Tasnim, які мають тісні зв'язки з силовими структурами Ірану, синхронно з державним телебаченням поширили інформацію про загибель аятоли.

Державне агентство Ірану спростувало заяву Трампа про загибель аятоли Алі Хаменеї01.03.26, 00:36 • 3502 перегляди

Це сталося після серії масованих ударів по урядових кварталах та захищених об’єктах, де міг перебувати Верховний лідер.

Інформацію підтверджують також іранські агентства

– зазначають джерела, вказуючи на те, що попередня спроба заперечити смерть Хаменеї виявилася недійсною на тлі незаперечних фактів руйнувань.

Загибель Алі Хаменеї, який очолював країну десятиліттями, спричинила шок у політичних колах Тегерана та серед прихильників режиму. Наразі невідомо, хто візьме на себе повноваження з управління військами та країною в умовах триваючих бомбардувань з боку США та Ізраїлю.

Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї28.02.26, 23:48 • 23362 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран