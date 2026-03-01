Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
Київ • УНН
Державне телебачення Ірану та провідні агентства Fars і Tasnim підтвердили загибель аятоли Алі Хаменеї. Це сталося після повідомлення Трампа про ліквідацію та масованих ударів по урядових кварталах.
Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції. Про це пише УНН.
Деталі
Агентства Fars і Tasnim, які мають тісні зв'язки з силовими структурами Ірану, синхронно з державним телебаченням поширили інформацію про загибель аятоли.
Це сталося після серії масованих ударів по урядових кварталах та захищених об’єктах, де міг перебувати Верховний лідер.
Інформацію підтверджують також іранські агентства
Загибель Алі Хаменеї, який очолював країну десятиліттями, спричинила шок у політичних колах Тегерана та серед прихильників режиму. Наразі невідомо, хто візьме на себе повноваження з управління військами та країною в умовах триваючих бомбардувань з боку США та Ізраїлю.
