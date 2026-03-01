Державне агентство Ірану спростувало заяву Трампа про загибель аятоли Алі Хаменеї
Київ • УНН
Іранське агентство Fars спростувало повідомлення президента США про смерть Верховного лідера. Джерела назвали слова Трампа безпідставними та звинуватили у поширенні фейків.
Іранське інформаційне агентство Fars, що має тісні зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції, офіційно спростувало повідомлення президента США про смерть Верховного лідера країни. Про це пише УНН.
Деталі
Джерела в адміністрації іранського глави назвали слова Трампа безпідставними та запевнили, що керівництво держави продовжує виконувати свої обов'язки. У Тегерані вважають такі заяви частиною медійного сенсаціоналізму, спрямованого на дестабілізацію ситуації всередині ісламської республіки на тлі триваючого військового конфлікту.
Звинувачення у поширенні фейків та маніпуляціях громадською думкою
Представники агентства Fars нагадали, що американський президент має тривалу історію розповсюдження недостовірної інформації, навівши як приклад його минулі заяви про нібито падіння міста Мешхед.
На думку іранських медіаекспертів, нинішній виступ Трампа є класичним прикладом психологічної війни, мета якої – деморалізувати армію та вплинути на настрої населення. Влада Ірану закликає світову спільноту не піддаватися на провокації та довіряти лише офіційним внутрішнім джерелам інформації.
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї28.02.26, 23:48 • 3482 перегляди