Державне агентство Ірану спростувало заяву Трампа про загибель аятоли Алі Хаменеї

$43.210.00
51.020.00
ukenru
21:48 • 3434 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 24259 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 38225 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 35502 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 41981 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 45759 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 52960 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47701 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50836 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49265 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
75%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28 лютого, 13:59 • 15468 перегляди
Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує28 лютого, 14:39 • 10620 перегляди
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі28 лютого, 14:58 • 11449 перегляди
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video28 лютого, 15:33 • 14618 перегляди
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб28 лютого, 16:27 • 12293 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 38815 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 42936 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 36535 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 40656 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 41692 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 21093 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 20762 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 20868 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 21065 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 35340 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Державне агентство Ірану спростувало заяву Трампа про загибель аятоли Алі Хаменеї

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Іранське агентство Fars спростувало повідомлення президента США про смерть Верховного лідера. Джерела назвали слова Трампа безпідставними та звинуватили у поширенні фейків.

Державне агентство Ірану спростувало заяву Трампа про загибель аятоли Алі Хаменеї

Іранське інформаційне агентство Fars, що має тісні зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції, офіційно спростувало повідомлення президента США про смерть Верховного лідера країни. Про це пише УНН.

Деталі

Джерела в адміністрації іранського глави назвали слова Трампа безпідставними та запевнили, що керівництво держави продовжує виконувати свої обов'язки. У Тегерані вважають такі заяви частиною медійного сенсаціоналізму, спрямованого на дестабілізацію ситуації всередині ісламської республіки на тлі триваючого військового конфлікту.

Звинувачення у поширенні фейків та маніпуляціях громадською думкою

Представники агентства Fars нагадали, що американський президент має тривалу історію розповсюдження недостовірної інформації, навівши як приклад його минулі заяви про нібито падіння міста Мешхед.

На думку іранських медіаекспертів, нинішній виступ Трампа є класичним прикладом психологічної війни, мета якої – деморалізувати армію та вплинути на настрої населення. Влада Ірану закликає світову спільноту не піддаватися на провокації та довіряти лише офіційним внутрішнім джерелам інформації.

Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї28.02.26, 23:48 • 3482 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран