Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт в Кувейті
Київ • УНН
Іранський ударний дрон атакував Міжнародний аеропорт Кувейту 28 лютого, поранивши кількох людей та пошкодивши термінал. Влада Кувейту контролює ситуацію та ліквідує наслідки.
Ввечері 28 лютого Міжнародний аеропорт Кувейту був атакований іранським ударним безпілотником. Кілька людей отримали поранення внаслідок удару. Про це повідомляє Генеральне управління цивільної авіації Кувейту, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що один ударний дрон Ірану атакував будівлю міжнародного аеропорту. Внаслідок атаки кілька співробітників отримали "незначні травми". Пошкодження отримав пасажирський термінал.
"Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону", - сказано у повідомленні.
Наразі ситуація перебуває під повним контролем, ведеться ліквідація наслідків удару безпілотника. Влада Кувейту підтвердила, що "безпека мандрівників та співробітників є головним пріоритетом".
Крім того, Генеральне управління цивільної авіації Кувейту пообіцяло інформувати засоби масової інформації про всі новини одразу після їх появи через офіційні канали.
Нагадаємо
Через удари США та Ізраїлю по Ірану та відповідні заходи Тегерана, 8 країн Близького Сходу закрили свій повітряний простір. Це призвело до масового скасування рейсів багатьма великими авіакомпаніями.