Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 20765 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 22923 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 29853 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 35357 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 46197 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 43982 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 48885 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 46841 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44070 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт в Кувейті

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Іранський ударний дрон атакував Міжнародний аеропорт Кувейту 28 лютого, поранивши кількох людей та пошкодивши термінал. Влада Кувейту контролює ситуацію та ліквідує наслідки.

Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт в Кувейті

Ввечері 28 лютого Міжнародний аеропорт Кувейту був атакований іранським ударним безпілотником. Кілька людей отримали поранення внаслідок удару. Про це повідомляє Генеральне управління цивільної авіації Кувейту, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що один ударний дрон Ірану атакував будівлю міжнародного аеропорту. Внаслідок атаки кілька співробітників отримали "незначні травми". Пошкодження отримав пасажирський термінал.

"Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону", - сказано у повідомленні.

Наразі ситуація перебуває під повним контролем, ведеться ліквідація наслідків удару безпілотника. Влада Кувейту підтвердила, що "безпека мандрівників та співробітників є головним пріоритетом".

Крім того, Генеральне управління цивільної авіації Кувейту пообіцяло інформувати засоби масової інформації про всі новини одразу після їх появи через офіційні канали.

Нагадаємо

Через удари США та Ізраїлю по Ірану та відповідні заходи Тегерана, 8 країн Близького Сходу закрили свій повітряний простір. Це призвело до масового скасування рейсів багатьма великими авіакомпаніями.

Ольга Розгон

Світ
Кувейт
Іран