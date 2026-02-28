Великі авіакомпанії масово скасовують рейси до Близького Сходу через ситуацію в регіоні

Хвиля ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю по Ірану, а також відповідні заходи Тегерана спровокували масові закриття повітряного простору щонайменше у 8 країнах, зокрема Ірані, Ізраїлі, Іраку, Йорданії, Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ, пише УНН.

Деталі

Серед авіакомпаній, які оголосили про призупинення польотів до напрямків у регіоні, були Lufthansa, Air France, Iberia, Wizz Air, Qatar Airways, Virgin Atlantic, KLM, British Airways, Aegean Airlines, Indigo, Japan Airlines та Scandinavian Airlines.

Першими повітряний простір закрили Іран та Ізраїль. Міністр транспорту Ізраїлю Мірі Регев також оголосила, що Ізраїль закрив свій повітряний простір для цивільних рейсів.

Також директор з комунікацій Turkish Airlines написав: "Через закриття повітряного простору в деяких країнах Близького Сходу наші рейси до Лівану, Сирії, Іраку, Ірану та Йорданії скасовано до 2 березня 2026 року; а наші рейси до Катару, Кувейту, Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману скасовано до 28 лютого 2026 року".

Він додав, що події в повітряному просторі відстежуються в режимі реального часу, а тому можливі додаткові скасування рейсів.

Свої рейси також скасувала компанія AJet. У соцмережах вони заявили, що "через підвищені ризики для безпеки в регіоні після нападів США та Ізраїлю на Іран, ми вирішили скасувати наші рейси до Ірану, Іраку, Сирії та Лівану з 28 лютого по 2 березня 2026 року, а також наш рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів 28 лютого".

"Ситуація в регіоні ретельно стежить за ситуацією, і можливі подальші скасування", - наголосили в компанії.

Air India призупинила рейси до всіх напрямків на Близькому Сході.

"З огляду на розвиток ситуації в деяких регіонах Близького Сходу, всі рейси Air India до всіх пунктів призначення на Близькому Сході були призупинені. Ми як і раніше прагнемо дотримуватися найвищих стандартів безпеки для наших пасажирів та екіпажу. Ми продовжуватимемо оцінювати стан безпеки та охорони наших польотів і в разі потреби вноситимемо відповідні зміни в розклад рейсів", - заявили в компанії.

Авіакомпанія Swiss International Air Lines заявила про призупинення рейсів до Тель-Авіва та з нього.

"Через поточні події на Близькому Сході SWISS призупиняє свої рейси до Тель-Авіва та з нього до 7 березня", – йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія Air France скасувала свої рейси до Тель-Авіва та Бейрута через удари США та Ізраїлю по Ірану, заявивши, що надасть оновлення розкладу пізніше.

British Airways заявила, що не виконуватиме рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 4 березня, а також скасувала рейс до столиці Йорданії в суботу.

"Ми уважно стежимо за ситуацією та ухвалили оперативне рішення скасувати наші рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 3 березня включно, а також скасували сьогоднішній рейс до Аммана", - заявили в компанії.

У Japan Airlines заявили, що завтра, 1 березня, деякі рейси JAL до/з аеропорту Дохи скасовано через ситуацію на Близькому Сході. Окрім цього, 1 березня рейсів, пов'язаних з погодними умовами, не буде.

