Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток из-за ситуации в регионе

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных мер Тегерана 8 стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство. Это привело к массовой отмене рейсов многими крупными авиакомпаниями.

Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток из-за ситуации в регионе

Волна ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану, а также ответные меры Тегерана спровоцировали массовые закрытия воздушного пространства как минимум в 8 странах, в том числе Иране, Израиле, Ираке, Иордании, Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, пишет УНН.

Детали

Среди авиакомпаний, объявивших о приостановке полетов в регион, были Lufthansa, Air France, Iberia, Wizz Air, Qatar Airways, Virgin Atlantic, KLM, British Airways, Aegean Airlines, Indigo, Japan Airlines и Scandinavian Airlines.

Первыми воздушное пространство закрыли Иран и Израиль. Министр транспорта Израиля Мири Регев также объявила, что Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.

Иран закрывает свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля и США28.02.26, 09:39 • 5372 просмотра

Также директор по коммуникациям Turkish Airlines написал: "Из-за закрытия воздушного пространства в некоторых странах Ближнего Востока наши рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию отменены до 2 марта 2026 года; а наши рейсы в Катар, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман отменены до 28 февраля 2026 года".

Он добавил, что события в воздушном пространстве отслеживаются в режиме реального времени, поэтому возможны дополнительные отмены рейсов.

Израиль нанес удары по группировке "Хезболла" в Ливане28.02.26, 09:23 • 5202 просмотра

Свои рейсы также отменила компания AJet. В соцсетях они заявили, что "из-за повышенных рисков для безопасности в регионе после нападений США и Израиля на Иран, мы решили отменить наши рейсы в Иран, Ирак, Сирию и Ливан с 28 февраля по 2 марта 2026 года, а также наш рейс в Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля".

"Ситуация в регионе тщательно отслеживается, и возможны дальнейшие отмены", - подчеркнули в компании.

Air India приостановила рейсы по всем направлениям на Ближнем Востоке.

"Учитывая развитие ситуации в некоторых регионах Ближнего Востока, все рейсы Air India по всем пунктам назначения на Ближнем Востоке были приостановлены. Мы по-прежнему стремимся соблюдать самые высокие стандарты безопасности для наших пассажиров и экипажа. Мы будем продолжать оценивать состояние безопасности и охраны наших полетов и в случае необходимости вносить соответствующие изменения в расписание рейсов", - заявили в компании.

Авиакомпания Swiss International Air Lines заявила о приостановке рейсов в Тель-Авив и из него.

"Из-за текущих событий на Ближнем Востоке SWISS приостанавливает свои рейсы в Тель-Авив и из него до 7 марта", – говорится в сообщении.

Авиакомпания Air France отменила свои рейсы в Тель-Авив и Бейрут из-за ударов США и Израиля по Ирану, заявив, что предоставит обновление расписания позже.

США и Израиль месяцами готовили совместную военную операцию против Ирана - СМИ28.02.26, 09:49 • 5328 просмотров

British Airways заявила, что не будет выполнять рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 4 марта, а также отменила рейс в столицу Иордании в субботу.

"Мы внимательно следим за ситуацией и приняли оперативное решение отменить наши рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта включительно, а также отменили сегодняшний рейс в Амман", - заявили в компании.

В Japan Airlines заявили, что завтра, 1 марта, некоторые рейсы JAL в/из аэропорта Дохи отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке. Кроме этого, 1 марта рейсов, связанных с погодными условиями, не будет.

Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном28.02.26, 09:58 • 5586 просмотров

