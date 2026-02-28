Иран закрывает свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля и США

Иран закрывает свое воздушное пространство, а самолеты, находившиеся над страной, срочно покидают ее, свидетельствуют данные Flightradar24, передает УНН.

Детали

Сейчас над Ираном находится лишь несколько самолетов на севере и востоке страны, которые направляются, в частности, в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В сети также публикуют пролет крылатых ракет над Ираком, летящих в сторону Ирана.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.