Иран закрывает свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля и США

Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 14642 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 29076 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 32800 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 42139 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 41100 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41264 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56127 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47079 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40490 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
публикации
Эксклюзивы
Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами27 февраля, 22:38 • 6724 просмотра
В Беларуси двух журналистов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в госизмене27 февраля, 22:58 • 6410 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников27 февраля, 23:40 • 6764 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 9466 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto05:06 • 4584 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 14622 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 19916 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 19764 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 24391 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 26044 просмотра
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 11207 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 11907 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 12567 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 26150 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53974 просмотра
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
Сериал

Иран закрывает свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля и США

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Иран закрывает свое воздушное пространство, самолеты, находившиеся над страной, срочно ее покидают. Над Ираном осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

Иран закрывает свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля и США

Иран закрывает свое воздушное пространство, а самолеты, находившиеся над страной, срочно покидают ее, свидетельствуют данные Flightradar24, передает УНН.

Детали

Сейчас над Ираном находится лишь несколько самолетов на севере и востоке страны, которые направляются, в частности, в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В сети также публикуют пролет крылатых ракет над Ираком, летящих в сторону Ирана.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Павел Башинский

Новости МираПроисшествия
Столкновения
Израиль
Тбилиси
Ирак
Ливан
Дубай
Иран