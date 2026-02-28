Иран закрывает свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля и США
Киев • УНН
Иран закрывает свое воздушное пространство, самолеты, находившиеся над страной, срочно ее покидают. Над Ираном осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
Иран закрывает свое воздушное пространство, а самолеты, находившиеся над страной, срочно покидают ее, свидетельствуют данные Flightradar24, передает УНН.
Детали
Сейчас над Ираном находится лишь несколько самолетов на севере и востоке страны, которые направляются, в частности, в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В сети также публикуют пролет крылатых ракет над Ираком, летящих в сторону Ирана.
Напомним
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.