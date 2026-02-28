Израиль нанес удары по группировке "Хезболла" в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Подробности

Израильские авиаудары были нацелены на Блат и Вади Баргути в результате нескольких ударов в регионе Иклим аль-Туфа на юге Ливана, что является нарушением перемирия, достигнутого в ноябре 2024 года между Израилем и ливанской вооруженной группировкой Хезболла - пишет издание.

Отмечается, что израильская армия заявила, что ее войска осуществляют атаки на инфраструктуру Хезболлы на юге Ливана.

Также сообщается, что пока о жертвах не сообщается, поскольку большинство ударов были направлены на открытые территории среди лесов и холмов, однако Министерство здравоохранения Ливана объявило, что был убит 16-летний сирийский мальчик.

Кроме того, израильские беспилотники сбросили взрывные устройства на город Маркаба.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.