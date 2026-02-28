Израиль нанес удары по группировке "Хезболла" в Ливане

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:12 • 1466 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 13554 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 28171 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 32024 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 41600 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 40811 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41078 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 55929 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47002 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40428 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.8м/с
79%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона27 февраля, 21:57 • 4472 просмотра
Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами27 февраля, 22:38 • 5836 просмотра
В Беларуси двух журналистов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в госизмене27 февраля, 22:58 • 5518 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников27 февраля, 23:40 • 5908 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 8308 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 14143 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 19454 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 19388 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 24013 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 25673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 10981 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 11649 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 12342 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 25970 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53908 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
Сериал

Израиль нанес удары по группировке "Хезболла" в Ливане

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане, нарушая ноябрьское перемирие. В результате ударов погиб 16-летний сирийский мальчик.

Израиль нанес удары по группировке "Хезболла" в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Подробности

Израильские авиаудары были нацелены на Блат и Вади Баргути в результате нескольких ударов в регионе Иклим аль-Туфа на юге Ливана, что является нарушением перемирия, достигнутого в ноябре 2024 года между Израилем и ливанской вооруженной группировкой Хезболла

- пишет издание.

Отмечается, что израильская армия заявила, что ее войска осуществляют атаки на инфраструктуру Хезболлы на юге Ливана.

Также сообщается, что пока о жертвах не сообщается, поскольку большинство ударов были направлены на открытые территории среди лесов и холмов, однако Министерство здравоохранения Ливана объявило, что был убит 16-летний сирийский мальчик.

Кроме того, израильские беспилотники сбросили взрывные устройства на город Маркаба.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Павел Башинский

Новости МираПроисшествия
Столкновения
Израиль
Ливан
Тегеран
Иран