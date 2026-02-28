Израиль готовится к нескольким дням конфликта с Ираном, заявил израильский чиновник, сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном - заявил чиновник.

По его словам, удары, нанесенные сегодня утром совместно с США, были направлены против объектов иранского режима и военных объектов.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Напомним

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.