В центре Амстердама, возле площади Дам, произошло нападение с ножом. Есть раненые, один нападавший задержан, на месте работают правоохранители и медики.
В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного возвращения 59 заложников, удерживаемых в Газе. Протестующие призывают к прекращению огня и освобождению пленников, а также критикуют Нетаньяху.
Исламистское движение ХАМАС возобновило ракетные обстрелы Израиля, нарушив двухмесячное перемирие. Израиль заявил о перехвате одной ракеты, еще две упали на открытой местности.
На автостанции в Хайфе нападавший с ножом убил 70-летнего мужчину и ранил четырех человек, среди которых 15-летний парень. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.
Возле города Пардес-Хана водитель намеренно въехал в толпу на автобусной остановке, ранив 13 человек. Нападавший пытался убежать и атаковать полицейских отверткой, после чего был застрелен.
В пригороде Тель-Авива взорвали три автобуса, четвертую бомбу обезвредили. Израильские службы безопасности обвиняют палестинских боевиков и усиливают меры безопасности.
В городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.
Ryanair планирует открыть 24 маршрута в Киев и Львов в течение 4-6 недель после прекращения боевых действий. Гендиректор компании надеется на скорое завершение войны при содействии Дональда Трампа.
Городской голова Львова заявил о возможности возобновления работы нескольких аэропортов в Украине в этом году. По его словам, для этого есть технические возможности, нужно лишь политическое решение.
29-летний гражданин Марокко с видом на жительство в США ранил ножом по меньшей мере 4 человек на улице Нахалат Биньямин. Нападавшего застрелила женщина-полицейский, которая была не на службе.
Гражданин Марокко с видом на жительство в США ранил ножом четырех человек в Тель-Авиве. Нападавшего застрелили гражданские лица, пострадавшие находятся в легком состоянии.
На улице Левонтина в Тель-Авиве произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие. На место прибыли многочисленные силы полиции и скорой помощи, один человек с ножевым ранением госпитализирован.
Ryanair возобновляет полеты в Тель-Авив с конца марта после приостановки из-за войны с ХАМАС. Авиакомпания ожидает открытия Терминала 1 в аэропорту Бен-Гурион для возобновления полноценной работы.
Израильская авиакомпания El Al продлила приостановку рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. Решение принято после всесторонней оценки ситуации и аварии самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху должен перенести операцию по удалению предстательной железы. У политика диагностировали доброкачественное увеличение простаты, что вызвало инфекцию мочевыводящих путей.
Тедрос Гебрейесус и сотрудники ООН оказались под израильским обстрелом в аэропорту Саны. В результате атаки погибли два человека, ранен член экипажа и повреждена инфраструктура аэропорта.
Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене, включая аэропорт в Сане и порты на западном побережье. Удары были направлены на инфраструктуру, которая использовалась для контрабанды иранского оружия.
Израильская авиакомпания El Al временно прекращает полеты в москву из-за возможной причастности России к падению самолета Azerbaijan Airlines. Решение пересмотрят после новой оценки ситуации на следующей неделе.
Израильские ВВС атаковали аэропорт Саны и порт Ходейда в Йемене в ответ на ракетный обстрел. Удары были направлены на инфраструктурные объекты, включая электростанции, после атаки хуситов на центральный Израиль.
Премьер-министр Израиля заявил о продолжении борьбы против йеменских хуситов после ракетного удара по Тель-Авиву. Нетаньяху призвал граждан к стойкости и сравнил хуситов с террористическими организациями.
Баллистическая ракета хуситов попала в район Яффо в Тель-Авиве, где расположены военные объекты. В результате атаки 14 человек получили ранения, все пострадавшие в стабильном состоянии.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил в суде в Тель-Авиве, назвав обвинения "океаном абсурда". Его обвиняют в трех делах, связанных с подарками и влиянием на медиа.
Полиция Аугсбурга задержала 37-летнего просителя убежища из Ирака, который шпионил за рождественской ярмаркой. Мужчина имел связи с ИГ и публиковал экстремистские материалы в соцсетях.
Израиль готовится утвердить соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». Ливан планирует разместить 5000 военных на границе с Израилем в рамках мирного соглашения.
Хезболла осуществила массированный обстрел территории Израиля, выпустив около 250 ракет.
Несколько авиакомпаний готовы возобновить полеты с января 2025 года. Для запуска полетов требуется страхование и надежная защита воздушного пространства, стоимость страхования одного «Боинга» составляет 750 млн долларов.
В Израиле вспыхнули массовые протесты после решения Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта. Протестующие перекрыли дороги в Тель-Авиве, около 40 человек арестованы.
Грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот возле Тель-Авива, пострадало 35 человек. Среди пострадавших много пожилых людей, полиция рассматривает инцидент как теракт.
В районе Глилот близ Тель-Авива грузовик въехал в автобусную остановку, ранив 16 человек. Полиция рассматривает инцидент как возможный теракт, поскольку рядом расположены важные разведывательные объекты.
Частная резиденция премьер-министра Израиля в Кесарии была атакована беспилотником из Ливана. Нетаньяху и его жены не было дома, никто не пострадал, два других дрона были сбиты ПВО.