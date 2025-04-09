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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29423 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Израиле десятки тысяч людей требуют возвращения заложников из Газы

В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного возвращения 59 заложников, удерживаемых в Газе. Протестующие призывают к прекращению огня и освобождению пленников, а также критикуют Нетаньяху.

Новости Мира • 23 марта, 12:24 • 61766 просмотра

Ближневосточный конфликт: ХАМАС впервые выпустил ракеты по Израилю после срыва перемирия

Исламистское движение ХАМАС возобновило ракетные обстрелы Израиля, нарушив двухмесячное перемирие. Израиль заявил о перехвате одной ракеты, еще две упали на открытой местности.

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В Израиле нападавший с ножом убил человека и ранил еще четверых

На автостанции в Хайфе нападавший с ножом убил 70-летнего мужчину и ранил четырех человек, среди которых 15-летний парень. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

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В Израиле палестинец въехал в остановку: 13 раненых, нападавшего застрелили

Возле города Пардес-Хана водитель намеренно въехал в толпу на автобусной остановке, ранив 13 человек. Нападавший пытался убежать и атаковать полицейских отверткой, после чего был застрелен.

Новости Мира • 27 февраля, 20:10 • 22958 просмотра

Израиль обвиняет палестинских боевиков во взрывах в пригороде Тель-Авива

В пригороде Тель-Авива взорвали три автобуса, четвертую бомбу обезвредили. Израильские службы безопасности обвиняют палестинских боевиков и усиливают меры безопасности.

Новости Мира • 21 февраля, 07:33 • 23127 просмотра

Серия взрывов в пригороде Тель-Авива: полиция расследует возможный теракт

В городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.

Новости Мира • 20 февраля, 20:59 • 26205 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Ryanair планирует открыть 24 маршрута в Киев и Львов в течение 4-6 недель после прекращения боевых действий. Гендиректор компании надеется на скорое завершение войны при содействии Дональда Трампа.

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В этом году могут заработать несколько аэропортов - Садовый

Городской голова Львова заявил о возможности возобновления работы нескольких аэропортов в Украине в этом году. По его словам, для этого есть технические возможности, нужно лишь политическое решение.

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Нападение в Тель-Авиве: вооруженный ножом тель-авивец был марокканцем с американской визой

29-летний гражданин Марокко с видом на жительство в США ранил ножом по меньшей мере 4 человек на улице Нахалат Биньямин. Нападавшего застрелила женщина-полицейский, которая была не на службе.

Новости Мира • 22 января, 07:44 • 30041 просмотра

Террор в Тель-Авиве: четыре человека получили ножевые ранения

Гражданин Марокко с видом на жительство в США ранил ножом четырех человек в Тель-Авиве. Нападавшего застрелили гражданские лица, пострадавшие находятся в легком состоянии.

Новости Мира • 21 января, 23:09 • 29266 просмотра

В Тель-Авиве кровавая атака, есть погибший и раненые: подробности с места происшествия

На улице Левонтина в Тель-Авиве произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие. На место прибыли многочисленные силы полиции и скорой помощи, один человек с ножевым ранением госпитализирован.

Новости Мира • 18 января, 16:09 • 44975 просмотра

Авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении рейсов в Израиль

Ryanair возобновляет полеты в Тель-Авив с конца марта после приостановки из-за войны с ХАМАС. Авиакомпания ожидает открытия Терминала 1 в аэропорту Бен-Гурион для возобновления полноценной работы.

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Azerbaijan Airlines на фоне авиакатастрофы самолета приостановила рейсы в москву до конца марта

Израильская авиакомпания El Al продлила приостановку рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. Решение принято после всесторонней оценки ситуации и аварии самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Новости Мира • 30 декабря, 09:21 • 20696 просмотра

Премьера Израиля Нетаньяху прооперируют: какова причина

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху должен перенести операцию по удалению предстательной железы. У политика диагностировали доброкачественное увеличение простаты, что вызвало инфекцию мочевыводящих путей.

политика • 28 декабря, 22:41 • 28552 просмотра

Глава ВОЗ попал под обстрел в аэропорту Йемена во время визита

Тедрос Гебрейесус и сотрудники ООН оказались под израильским обстрелом в аэропорту Саны. В результате атаки погибли два человека, ранен член экипажа и повреждена инфраструктура аэропорта.

Новости Мира • 27 декабря, 08:24 • 16587 просмотра

Израиль нанес масштабные авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене

Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене, включая аэропорт в Сане и порты на западном побережье. Удары были направлены на инфраструктуру, которая использовалась для контрабанды иранского оружия.

Война • 26 декабря, 23:20 • 22999 просмотра

Израильская авиакомпания отменила рейсы в москву из-за авиакатастрофы в Казахстане

Израильская авиакомпания El Al временно прекращает полеты в москву из-за возможной причастности России к падению самолета Azerbaijan Airlines. Решение пересмотрят после новой оценки ситуации на следующей неделе.

политика • 26 декабря, 20:39 • 32891 просмотра

Израиль наносит авиаудары по Йемену: что происходит в регионе

Израильские ВВС атаковали аэропорт Саны и порт Ходейда в Йемене в ответ на ракетный обстрел. Удары были направлены на инфраструктурные объекты, включая электростанции, после атаки хуситов на центральный Израиль.

Новости Мира • 26 декабря, 16:27 • 21843 просмотра

Израиль продолжит действовать против хуситов в Йемене - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля заявил о продолжении борьбы против йеменских хуситов после ракетного удара по Тель-Авиву. Нетаньяху призвал граждан к стойкости и сравнил хуситов с террористическими организациями.

Новости Мира • 23 декабря, 00:34 • 22362 просмотра

Ракетный удар по Тель-Авиву: 14 человек получили ранения

Баллистическая ракета хуситов попала в район Яффо в Тель-Авиве, где расположены военные объекты. В результате атаки 14 человек получили ранения, все пострадавшие в стабильном состоянии.

Новости Мира • 21 декабря, 06:49 • 23889 просмотра

Премьер Израиля дал показания по делу о коррупции: детали

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил в суде в Тель-Авиве, назвав обвинения "океаном абсурда". Его обвиняют в трех делах, связанных с подарками и влиянием на медиа.

Новости Мира • 10 декабря, 20:00 • 25914 просмотра

В Германии задержали подозреваемого в шпионаже на рождественской ярмарке сторонника ИГ

Полиция Аугсбурга задержала 37-летнего просителя убежища из Ирака, который шпионил за рождественской ярмаркой. Мужчина имел связи с ИГ и публиковал экстремистские материалы в соцсетях.

Новости Мира • 6 декабря, 14:38 • 18324 просмотра

Переговоры о прекращении огня между Хезболлой и Израилем на стадии «значительного прогресса»: решение примут сегодня

Израиль готовится утвердить соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». Ливан планирует разместить 5000 военных на границе с Израилем в рамках мирного соглашения.

Новости Мира • 26 ноября, 11:56 • 15479 просмотра

Около 250 снарядов выпущено Хезболлой по Израилю

Хезболла осуществила массированный обстрел территории Израиля, выпустив около 250 ракет.

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5-6 авиалиний готовы возобновить полеты в Украине с января, "Борисполь" является начальной идеей - страховщик

Несколько авиакомпаний готовы возобновить полеты с января 2025 года. Для запуска полетов требуется страхование и надежная защита воздушного пространства, стоимость страхования одного «Боинга» составляет 750 млн долларов.

Экономика • 7 ноября, 13:24 • 16544 просмотра

Массовые протесты в Израиле относительно решения об увольнении Галланта с должности министра обороны: «уйти с должности» также призывают и главу правительства

В Израиле вспыхнули массовые протесты после решения Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта. Протестующие перекрыли дороги в Тель-Авиве, около 40 человек арестованы.

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Наезд грузовика в остановку возле Тель-Авива: уже 35 пострадавших

Грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот возле Тель-Авива, пострадало 35 человек. Среди пострадавших много пожилых людей, полиция рассматривает инцидент как теракт.

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Возле Тель-Авива грузовик протаранил остановку: есть раненые

В районе Глилот близ Тель-Авива грузовик въехал в автобусную остановку, ранив 16 человек. Полиция рассматривает инцидент как возможный теракт, поскольку рядом расположены важные разведывательные объекты.

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Дрон из Ливана атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

Частная резиденция премьер-министра Израиля в Кесарии была атакована беспилотником из Ливана. Нетаньяху и его жены не было дома, никто не пострадал, два других дрона были сбиты ПВО.

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