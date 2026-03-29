Израиль охватили массовые антивоенные протесты, полиция силой разгоняет демонстрантов

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

В Израиле тысячи людей вышли на улицы против затяжной войны и правительства. Полиция применила силу при задержании активистов в Тель-Авиве и Хайфе.

В Израиле в субботу прошла волна антивоенных протестов, охвативших около двадцати городов, в том числе Тель-Авив, Иерусалим и Хайфу. Акции проходили под лозунгом: "Скажите "нет" вечной войне правительства каханистов, "да" справедливому миру и безопасности для народов региона". Об этом сообщают израильские СМИ, пишет УНН.

К антивоенным активистам присоединились и участники антиправительственных протестов, ранее выступавшие против судебной реформы. Крупнейшая акция состоялась на площади Хабима в Тель-Авиве, где собралось около тысячи человек.

Во время протеста в Тель-Авиве полиция начала силой разгонять участников, заявив, что они якобы нарушают правила безопасности тылового командования.

Силовики валили людей на землю, забирали плакаты и начали массовые задержания. По данным местных медиа, по стране задержали по меньшей мере девятерых протестующих.

В ответ участники акции скандировали: "Полиция – преступники".

На площади часть участников держала фотографии детей, погибших с начала войны в Иране, Ливане, Израиле, Газе и на Западном берегу Иордана.

Люди скандировали: "Мы не хотим больше войн, народы хотят жить", "В Тегеране и Кирьят-Шмоне девушки хотят жить" и "Нет правительству фашистов".

На баннерах были надписи: "Хватит: положите конец вечной войне", "Военные успехи – не прикрытие для политической некомпетентности" и "Надежда победит".

Отдельные акции прошли и на севере Израиля, где местные жители протестовали из-за постоянных обстрелов и бездействия властей.

Протестующие заявляли, что север страны фактически снова оставили один на один с опасностью, тогда как власти больше заняты внутренней политикой и сохранением коалиции.

За последние недели антивоенные акции в Израиле заметно выросли. Если еще недавно на подобные митинги выходили сотни людей, то теперь – уже тысячи.

Организаторы заявляют, что общество все больше устает от затяжной войны и требует другого будущего – без бесконечных боевых действий, насилия и политики страха.

Степан Гафтко

