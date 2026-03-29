Ізраїль охопили масові антивоєнні протести, поліція силою розганяє демонстрантів
Київ • УНН
В Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці проти затяжної війни та уряду. Поліція застосувала силу під час затримань активістів у Тель-Авіві та Хайфі.
В Ізраїлі у суботу пройшла хвиля антивоєнних протестів, які охопили близько двадцяти міст, зокрема Тель-Авів, Єрусалим і Хайфу. Акції проходили під гаслом: "Скажіть "ні" вічній війні уряду каханістів, "так" справедливому миру та безпеці для народів регіону". Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
До антивоєнних активістів приєдналися й учасники антиурядових протестів, які раніше виступали проти судової реформи. Найбільша акція відбулася на площі Хабіма у Тель-Авіві, де зібралося близько тисячі людей.
Під час протесту в Тель-Авіві поліція почала силою розганяти учасників, заявивши, що вони нібито порушують правила безпеки тилового командування.
Силовики валили людей на землю, забирали плакати та почали масові затримання. За даними місцевих медіа, по країні затримали щонайменше дев’ятьох протестувальників.
У відповідь учасники акції скандували: "Поліція – злочинці".
Протестувальники виступили проти війни та уряду
На площі частина учасників тримала фотографії дітей, які загинули від початку війни в Ірані, Лівані, Ізраїлі, Газі та на Західному березі Йордану.
Люди скандували: "Ми не хочемо більше війн, народи хочуть жити", "У Тегерані та Кір’ят-Шмоні дівчата хочуть жити" та "Ні уряду фашистів".
На банерах були написи: "Досить: покладіть край вічній війні", "Військові успіхи – не прикриття для політичної некомпетентності" та "Надія переможе".
Невдоволення росте і на півночі країни
Окремі акції пройшли й на півночі Ізраїлю, де місцеві жителі протестували через постійні обстріли та бездіяльність влади.
Протестувальники заявляли, що північ країни фактично знову залишили сам на сам із небезпекою, тоді як влада більше зайнята внутрішньою політикою та збереженням коаліції.
Антивоєнний рух в Ізраїлі набирає силу
За останні тижні антивоєнні акції в Ізраїлі помітно зросли. Якщо ще нещодавно на подібні мітинги виходили сотні людей, то тепер – уже тисячі.
Організатори заявляють, що суспільство дедалі більше втомлюється від затяжної війни й вимагає іншого майбутнього – без нескінченних бойових дій, насильства та політики страху.
