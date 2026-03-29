28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ізраїль охопили масові антивоєнні протести, поліція силою розганяє демонстрантів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

В Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці проти затяжної війни та уряду. Поліція застосувала силу під час затримань активістів у Тель-Авіві та Хайфі.

Ізраїль охопили масові антивоєнні протести, поліція силою розганяє демонстрантів

В Ізраїлі у суботу пройшла хвиля антивоєнних протестів, які охопили близько двадцяти міст, зокрема Тель-Авів, Єрусалим і Хайфу. Акції проходили під гаслом: "Скажіть "ні" вічній війні уряду каханістів, "так" справедливому миру та безпеці для народів регіону". Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

До антивоєнних активістів приєдналися й учасники антиурядових протестів, які раніше виступали проти судової реформи. Найбільша акція відбулася на площі Хабіма у Тель-Авіві, де зібралося близько тисячі людей.

Під час протесту в Тель-Авіві поліція почала силою розганяти учасників, заявивши, що вони нібито порушують правила безпеки тилового командування.

Силовики валили людей на землю, забирали плакати та почали масові затримання. За даними місцевих медіа, по країні затримали щонайменше дев’ятьох протестувальників.

У відповідь учасники акції скандували: "Поліція – злочинці".

Протестувальники виступили проти війни та уряду

На площі частина учасників тримала фотографії дітей, які загинули від початку війни в Ірані, Лівані, Ізраїлі, Газі та на Західному березі Йордану.

Люди скандували: "Ми не хочемо більше війн, народи хочуть жити", "У Тегерані та Кір’ят-Шмоні дівчата хочуть жити" та "Ні уряду фашистів".

На банерах були написи: "Досить: покладіть край вічній війні", "Військові успіхи – не прикриття для політичної некомпетентності" та "Надія переможе".

Невдоволення росте і на півночі країни

Окремі акції пройшли й на півночі Ізраїлю, де місцеві жителі протестували через постійні обстріли та бездіяльність влади.

Протестувальники заявляли, що північ країни фактично знову залишили сам на сам із небезпекою, тоді як влада більше зайнята внутрішньою політикою та збереженням коаліції.

Антивоєнний рух в Ізраїлі набирає силу

За останні тижні антивоєнні акції в Ізраїлі помітно зросли. Якщо ще нещодавно на подібні мітинги виходили сотні людей, то тепер – уже тисячі.

Організатори заявляють, що суспільство дедалі більше втомлюється від затяжної війни й вимагає іншого майбутнього – без нескінченних бойових дій, насильства та політики страху.

В Ізраїлі та на Західному березі щодня падають величезні уламки іранських ракет, деякі розміром з автомобіль29.03.26, 01:14 • 456 переглядiв

Степан Гафтко

