В Ізраїлі та на Західному березі щодня падають величезні уламки іранських ракет, деякі розміром з автомобіль
Київ • УНН
На Західному березі та в Ізраїлі знаходять фрагменти ракет довжиною до п’яти метрів. Уламки містять токсичні речовини та загрожують життю цивільних.
По всьому Ізраїлю та на окупованому Західному березі річки Йордан майже щодня знаходять великі фрагменти іранських балістичних ракет, збитих системами ППО. Частина уламків настільки велика, що за розміром нагадує невеликі вантажівки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Фрагменти ракет знаходять у шкільних дворах, на узбіччях доріг, у полях і на пагорбах. У деяких випадках вони падають просто поблизу населених пунктів.
На Західному березі уламки фіксували поблизу Рамалли, Наблуса, Віфлеєма, Хеврона та Салфіта. За даними палестинської цивільної оборони, з початку війни там уже зафіксували щонайменше 270 падінь уламків.
За словами рятувальників, окремі фрагменти мають до п’яти метрів завдовжки.
Чим це небезпечно
Ізраїльські служби екстреної допомоги попереджають, що навіть на вигляд "порожні" уламки можуть залишатися смертельно небезпечними.
На перший погляд ці предмети можуть здаватися нешкідливими, але можуть становити ризик вибуху та ураження осколками
Окрім ризику вибуху, йдеться також про можливу наявність токсичних матеріалів.
Наслідки для цивільних
За даними ізраїльської сторони, з початку ракетних атак з Ірану та Лівану в Ізраїлі загинули 18 людей. На Західному березі, за даними палестинського МОЗ, загинули чотири палестинські жінки.
На відміну від більшості ізраїльтян, які мають доступ до укриттів, значна частина палестинського населення на Західному березі фактично позбавлена такого захисту.
На цьому тлі уламки збитих ракет стали ще однією щоденною загрозою для цивільних по обидва боки.
