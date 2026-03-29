В Ізраїлі та на Західному березі щодня падають величезні уламки іранських ракет, деякі розміром з автомобіль

Київ • УНН

 • 176 перегляди

На Західному березі та в Ізраїлі знаходять фрагменти ракет довжиною до п’яти метрів. Уламки містять токсичні речовини та загрожують життю цивільних.

В Ізраїлі та на Західному березі щодня падають величезні уламки іранських ракет, деякі розміром з автомобіль
Фото: Reuters

По всьому Ізраїлю та на окупованому Західному березі річки Йордан майже щодня знаходять великі фрагменти іранських балістичних ракет, збитих системами ППО. Частина уламків настільки велика, що за розміром нагадує невеликі вантажівки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Фрагменти ракет знаходять у шкільних дворах, на узбіччях доріг, у полях і на пагорбах. У деяких випадках вони падають просто поблизу населених пунктів.

На Західному березі уламки фіксували поблизу Рамалли, Наблуса, Віфлеєма, Хеврона та Салфіта. За даними палестинської цивільної оборони, з початку війни там уже зафіксували щонайменше 270 падінь уламків.

Підтримувані Іраном єменські хусити вступили у війну на Близькому Сході ракетним ударом проти Ізраїлю28.03.26, 12:00 • 4120 переглядiв

За словами рятувальників, окремі фрагменти мають до п’яти метрів завдовжки.

Чим це небезпечно

Ізраїльські служби екстреної допомоги попереджають, що навіть на вигляд "порожні" уламки можуть залишатися смертельно небезпечними.

На перший погляд ці предмети можуть здаватися нешкідливими, але можуть становити ризик вибуху та ураження осколками

– заявили у національній службі швидкої допомоги Ізраїлю.

Окрім ризику вибуху, йдеться також про можливу наявність токсичних матеріалів.

Наслідки для цивільних

За даними ізраїльської сторони, з початку ракетних атак з Ірану та Лівану в Ізраїлі загинули 18 людей. На Західному березі, за даними палестинського МОЗ, загинули чотири палестинські жінки.

На відміну від більшості ізраїльтян, які мають доступ до укриттів, значна частина палестинського населення на Західному березі фактично позбавлена такого захисту.

На цьому тлі уламки збитих ракет стали ще однією щоденною загрозою для цивільних по обидва боки.

Іран зберігає ракетний потенціал попри масовані атаки США та Ізраїлю - FT28.03.26, 18:38 • 4928 переглядiв

