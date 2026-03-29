28 марта, 17:19
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
В Израиле и на Западном берегу ежедневно падают огромные обломки иранских ракет, некоторые размером с автомобиль

На Западном берегу и в Израиле находят фрагменты ракет длиной до пяти метров. Обломки содержат токсичные вещества и угрожают жизни гражданских.

В Израиле и на Западном берегу ежедневно падают огромные обломки иранских ракет, некоторые размером с автомобиль
По всему Израилю и на оккупированном Западном берегу реки Иордан почти ежедневно находят крупные фрагменты иранских баллистических ракет, сбитых системами ПВО. Часть обломков настолько велика, что по размеру напоминает небольшие грузовики. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Фрагменты ракет находят в школьных дворах, на обочинах дорог, в полях и на холмах. В некоторых случаях они падают прямо вблизи населенных пунктов.

На Западном берегу обломки фиксировали вблизи Рамаллы, Наблуса, Вифлеема, Хеврона и Салфита. По данным палестинской гражданской обороны, с начала войны там уже зафиксировали по меньшей мере 270 падений обломков.

По словам спасателей, отдельные фрагменты имеют до пяти метров в длину.

Израильские службы экстренной помощи предупреждают, что даже на вид "пустые" обломки могут оставаться смертельно опасными.

На первый взгляд эти предметы могут казаться безвредными, но могут представлять риск взрыва и поражения осколками

– заявили в национальной службе скорой помощи Израиля.

Помимо риска взрыва, речь идет также о возможном наличии токсичных материалов.

По данным израильской стороны, с начала ракетных атак из Ирана и Ливана в Израиле погибли 18 человек. На Западном берегу, по данным палестинского Минздрава, погибли четыре палестинские женщины.

В отличие от большинства израильтян, имеющих доступ к укрытиям, значительная часть палестинского населения на Западном берегу фактически лишена такой защиты.

На этом фоне обломки сбитых ракет стали еще одной ежедневной угрозой для гражданских по обе стороны.

