В Израиле и на Западном берегу ежедневно падают огромные обломки иранских ракет, некоторые размером с автомобиль

По всему Израилю и на оккупированном Западном берегу реки Иордан почти ежедневно находят крупные фрагменты иранских баллистических ракет, сбитых системами ПВО. Часть обломков настолько велика, что по размеру напоминает небольшие грузовики. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фрагменты ракет находят в школьных дворах, на обочинах дорог, в полях и на холмах. В некоторых случаях они падают прямо вблизи населенных пунктов.

На Западном берегу обломки фиксировали вблизи Рамаллы, Наблуса, Вифлеема, Хеврона и Салфита. По данным палестинской гражданской обороны, с начала войны там уже зафиксировали по меньшей мере 270 падений обломков.

По словам спасателей, отдельные фрагменты имеют до пяти метров в длину.

Чем это опасно

Израильские службы экстренной помощи предупреждают, что даже на вид "пустые" обломки могут оставаться смертельно опасными.

На первый взгляд эти предметы могут казаться безвредными, но могут представлять риск взрыва и поражения осколками – заявили в национальной службе скорой помощи Израиля.

Помимо риска взрыва, речь идет также о возможном наличии токсичных материалов.

Последствия для гражданских

По данным израильской стороны, с начала ракетных атак из Ирана и Ливана в Израиле погибли 18 человек. На Западном берегу, по данным палестинского Минздрава, погибли четыре палестинские женщины.

В отличие от большинства израильтян, имеющих доступ к укрытиям, значительная часть палестинского населения на Западном берегу фактически лишена такой защиты.

На этом фоне обломки сбитых ракет стали еще одной ежедневной угрозой для гражданских по обе стороны.

