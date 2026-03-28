$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.5м/с
60%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лысак
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 16855 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 20829 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 25877 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 30954 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 36414 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы вступили в войну на Ближнем Востоке ракетным ударом против Израиля

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Поддерживаемые Ираном хуситы запустили баллистические ракеты по югу Израиля. Атаки также зафиксированы в ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Бахрейне и Кувейте.

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, в субботу объявили о запуске ракет по Израилю, вступая в расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке. Ранее израильские военные заявили, что обнаружили ракету из Йемена, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Движение повстанцев-хуситов, поддерживаемое Ираном, объявило в субботу о запуске баллистических ракет по Израилю, ознаменовав свое вступление в войну.

"Йеменские вооруженные силы с помощью Всевышнего Аллаха и уповая на Аллаха, провели первую военную операцию, используя шквал баллистических ракет, нацеленных на важные израильские военные объекты на юге оккупированной Палестины", - говорится в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что обнаружила ракету, запущенную в сторону Израиля из Йемена, и работает над ее перехватом.

В заявлении хуситов говорится, что операция является прямым ответом на "продолжающуюся военную эскалацию, обстрелы инфраструктуры и совершение преступлений и массовых убийств против наших братьев в Ливане, Иране, Ираке и Палестине".

Ранее представитель хуситов сообщил CNN, что группировка готова присоединиться к войне в поддержку Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки.

Закрытие пролива Баб-эль-Мандеб у побережья Йемена - узкого места, соединяющего Красное море с мировыми судоходными путями, - является "жизнеспособным вариантом", заявил в сообщении CNN заместитель министра информации хуситов Мохаммед Мансур.

Тем временем страны Персидского залива сегодня продолжают перехватывать атаки спустя месяц после начала войны на Ближнем Востоке:

  • обломки перехваченной баллистической ракеты вызвали три пожара вблизи экономической зоны Халифа в Абу-Даби, промышленного центра между Абу-Даби и Дубаем, сообщили власти. По данным пресс-службы властей Абу-Даби, шесть человек получили ранения;
    • Оман: беспилотники атаковали порт Салала, сообщило информационное агентство Омана. В результате инцидента пострадал один иностранный рабочий, а также поврежден кран;
      • Саудовская Аравия: Министерство обороны заявило, что перехватило и уничтожило баллистическую ракету, запущенную в сторону столицы Эр-Рияда;
        • Бахрейн: Гражданская оборона страны потушила пожар на объекте, атакованном Ираном, сообщило сегодня утром министерство внутренних дел Бахрейна;
          • Кувейт: атака беспилотника на международный аэропорт Кувейта повредила его систему радиолокации, сообщило информационное агентство Кувейта, которое также сообщило, что Национальная гвардия страны сбила шесть беспилотников за последние 24 часа.

            Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась иранскому удару, ранены 15 военных США - СМИ28.03.26, 11:39 • 1724 просмотра

            Юлия Шрамко

            Новости Мира
            Столкновения
            Израиль
            Армия обороны Израиля
            Эр-Рияд
            Ирак
            Ливан
            Дубай
            Абу-Даби
            Саудовская Аравия
            Кувейт
            Бахрейн
            Оман
            Соединённые Штаты
            Иран
            Государство Палестина
            Йемен