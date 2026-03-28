Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы вступили в войну на Ближнем Востоке ракетным ударом против Израиля
Киев • УНН
Поддерживаемые Ираном хуситы запустили баллистические ракеты по югу Израиля. Атаки также зафиксированы в ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Бахрейне и Кувейте.
Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, в субботу объявили о запуске ракет по Израилю, вступая в расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке. Ранее израильские военные заявили, что обнаружили ракету из Йемена, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Движение повстанцев-хуситов, поддерживаемое Ираном, объявило в субботу о запуске баллистических ракет по Израилю, ознаменовав свое вступление в войну.
"Йеменские вооруженные силы с помощью Всевышнего Аллаха и уповая на Аллаха, провели первую военную операцию, используя шквал баллистических ракет, нацеленных на важные израильские военные объекты на юге оккупированной Палестины", - говорится в заявлении.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что обнаружила ракету, запущенную в сторону Израиля из Йемена, и работает над ее перехватом.
В заявлении хуситов говорится, что операция является прямым ответом на "продолжающуюся военную эскалацию, обстрелы инфраструктуры и совершение преступлений и массовых убийств против наших братьев в Ливане, Иране, Ираке и Палестине".
Ранее представитель хуситов сообщил CNN, что группировка готова присоединиться к войне в поддержку Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки.
Закрытие пролива Баб-эль-Мандеб у побережья Йемена - узкого места, соединяющего Красное море с мировыми судоходными путями, - является "жизнеспособным вариантом", заявил в сообщении CNN заместитель министра информации хуситов Мохаммед Мансур.
Тем временем страны Персидского залива сегодня продолжают перехватывать атаки спустя месяц после начала войны на Ближнем Востоке:
- обломки перехваченной баллистической ракеты вызвали три пожара вблизи экономической зоны Халифа в Абу-Даби, промышленного центра между Абу-Даби и Дубаем, сообщили власти. По данным пресс-службы властей Абу-Даби, шесть человек получили ранения;
- Оман: беспилотники атаковали порт Салала, сообщило информационное агентство Омана. В результате инцидента пострадал один иностранный рабочий, а также поврежден кран;
- Саудовская Аравия: Министерство обороны заявило, что перехватило и уничтожило баллистическую ракету, запущенную в сторону столицы Эр-Рияда;
- Бахрейн: Гражданская оборона страны потушила пожар на объекте, атакованном Ираном, сообщило сегодня утром министерство внутренних дел Бахрейна;
- Кувейт: атака беспилотника на международный аэропорт Кувейта повредила его систему радиолокации, сообщило информационное агентство Кувейта, которое также сообщило, что Национальная гвардия страны сбила шесть беспилотников за последние 24 часа.
