Підтримувані Іраном єменські хусити вступили у війну на Близькому Сході ракетним ударом проти Ізраїлю

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Підтримувані Іраном хусити запустили балістичні ракети по півдню Ізраїлю. Атаки також зафіксовані в ОАЕ, Омані, Саудівській Аравії, Бахрейні та Кувейті.

Єменські хусити, підтримувані Іраном, у суботу оголосили про запуск ракет по Ізраїлю, вступаючи в конфлікт, що розширюється, на Близькому Сході. Раніше ізраїльські військові заявили, що виявили ракету з Ємену, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Рух повстанців-хуситів, що підтримується Іраном, оголосив у суботу про запуск балістичних ракет по Ізраїлю, ознаменувавши свій вступ у війну.

"Єменські збройні сили за допомогою Всевишнього Аллаха і сподіваючись на Аллаха, провели першу військову операцію, використовуючи шквал балістичних ракет, націлених на важливі ізраїльські військові об'єкти на півдні окупованої Палестини", - ідеться у заяві.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що виявила ракету, запущену у бік Ізраїлю з Ємену, і працює над її перехопленням.

У заяві хуситів ідеться, що операція є прямою відповіддю на "військову ескалацію, що триває, обстріли інфраструктури і скоєння злочинів і масових вбивств проти наших братів у Лівані, Ірані, Іраку і Палестині".

Раніше представник хуситів повідомив CNN, що угруповання готове приєднатися до війни на підтримку Ірану, якщо США та Ізраїль посилять свої атаки.

Закриття протоки Баб-ель-Мандеб біля узбережжя Ємену - вузького місця, що сполучає Червоне море зі світовими судноплавними шляхами, - є "життєздатним варіантом", заявив у повідомленні CNN заступник міністра інформації хуситів Мохаммед Мансур.

Тим часом країни Перської затоки сьогодні продовжують перехоплювати атаки через місяць після початку війни на Близькому Сході:

  • уламки перехопленої балістичної ракети викликали три пожежі поблизу економічної зони Халіфа в Абу-Дабі, промислового центру між Абу-Дабі та Дубаєм, повідомила влада. За даними пресслужби влади Абу-Дабі, шестеро людей отримали поранення;
    • Оман: безпілотники атакували порт Салала, повідомило інформаційне агентство Оману. Внаслідок інциденту постраждав один іноземний робітник, а також пошкоджено кран;
      • Саудівська Аравія: Міністерство оборони заявило, що перехопило та знищило балістичну ракету, запущену у бік столиці Ер-Ріяда;
        • Бахрейн: Цивільна оборона країни загасила пожежу на об'єкті, атакованому Іраном, повідомило сьогодні вранці міністерство внутрішніх справ Бахрейну;
          • Кувейт: атака безпілотника на міжнародний аеропорт Кувейту пошкодила його систему радіолокації, повідомило інформаційне агентство Кувейту, яке також повідомило, що Національна гвардія країни збила шість безпілотників за останні 24 години.

            Юлія Шрамко

