Авіабаза в Саудівській Аравії зазнала іранського удару, поранено 15 військових США - ЗМІ

Авіабаза у Саудівській Аравії зазнала масованого удару іранськими ракетами та дронами, у результаті чого поранено американських військовослужбовців, повідомляє AP та CNN, пише УНН.

Деталі

Іран випустив шість балістичних ракет та 29 безпілотників по авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії під час п'ятничної атаки, повідомила AP особа, обізнана з інцидентом.

"Внаслідок іранської атаки поранено щонайменше 15 американських військовослужбовців, включаючи п'ятеро з яких отримали серйозні поранення", повідомила AP особа, яка не мала права коментувати публічно та побажала залишитися анонімною.

Спочатку офіційні особи США повідомляли, що щонайменше 10 американських військовослужбовців отримали поранення, включаючи двох серйозно поранених.

Як зазначає CNN, жоден військовослужбовець не загинув. А щонайменше двоє поранених отримали осколкові поранення, які не вважаються небезпечними для життя, у той час, як кілька інших військовослужбовців отримали "ушкодження", хоча характер отриманих травм поки не зрозумілий, повідомив інший американський чиновник.

Також було пошкоджено літак-заправник, повідомило перше джерело CNN.

Саудівська Аравія у переговорах про купівлю дронів-перехоплювачів в України на тлі атак "шахедів" - WSJ