Авіабаза в Саудівській Аравії зазнала іранського удару, поранено 15 військових США - ЗМІ

Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Популярнi новини
Африканські країни вкотре звинувачують рф у вербуванні на війну - ЦПД28 березня, 00:17 • 12902 перегляди
Мерц звинуватив Трампа в ескалації іранського конфлікту та невдалій стратегії28 березня, 00:52 • 8764 перегляди
Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених28 березня, 01:29 • 11044 перегляди
Польща амністувала громадян-добровольців у ЗСУ - закон28 березня, 02:04 • 6676 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зростає, серед них дитинаPhoto28 березня, 02:39 • 23945 перегляди
Публікації
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній07:00 • 19231 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 25004 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 24216 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70552 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 67207 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 16408 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 20406 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 25485 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 30574 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 36064 перегляди
Авіабаза в Саудівській Аравії зазнала іранського удару, поранено 15 військових США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Іран випустив 6 ракет та 29 дронів по авіабазі принца Султана. Поранено 15 американських військових, пошкоджено літак-заправник, загиблих немає.

Авіабаза в Саудівській Аравії зазнала іранського удару, поранено 15 військових США - ЗМІ
defense.gov

Авіабаза у Саудівській Аравії зазнала масованого удару іранськими ракетами та дронами, у результаті чого поранено американських військовослужбовців, повідомляє AP та CNN, пише УНН.

Деталі

Іран випустив шість балістичних ракет та 29 безпілотників по авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії під час п'ятничної атаки, повідомила AP особа, обізнана з інцидентом.

"Внаслідок іранської атаки поранено щонайменше 15 американських військовослужбовців, включаючи п'ятеро з яких отримали серйозні поранення", повідомила AP особа, яка не мала права коментувати публічно та побажала залишитися анонімною.

Спочатку офіційні особи США повідомляли, що щонайменше 10 американських військовослужбовців отримали поранення, включаючи двох серйозно поранених.

Як зазначає CNN, жоден військовослужбовець не загинув. А щонайменше двоє поранених отримали осколкові поранення, які не вважаються небезпечними для життя, у той час, як кілька інших військовослужбовців отримали "ушкодження", хоча характер отриманих травм поки не зрозумілий, повідомив інший американський чиновник.

Також було пошкоджено літак-заправник, повідомило перше джерело CNN.

Саудівська Аравія у переговорах про купівлю дронів-перехоплювачів в України на тлі атак "шахедів" - WSJ11.03.26, 09:01 • 4770 переглядiв

