Саудівська Аравія у переговорах про купівлю дронів-перехоплювачів в України на тлі атак "шахедів" - WSJ

Саудівська Аравія готується купити велику партію українського обладнання протиповітряної оборони, на тлі того, як вона та інші країни Перської затоки стикаються з атаками безпілотників того ж типу, з якими Київ бореться вже багато років, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, держава Перської затоки веде переговори про закупівлю так званих безпілотників-перехоплювачів та засобів радіоелектронної боротьби.

За їхніми словами, угода може коштувати мільйони доларів, але ще не підписана.

Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії протидію іранським загрозам і співпрацю у сфері безпеки

Доповнення

США та країни Перської затоки іноді зазнавали труднощів зі знищенням іранських безпілотників "шахед", які вони часто збивали за допомогою дорогих ракет.

Президент України Володимир Зеленський 10 березня заявив, що українські військові та секретар РНБО Рустем Умєров вже прямують в регіон Перської затоки, де вони можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Повідомлялося, що українські фахівці вже прибули до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії для протидії іранським дронам. Місії працюють у межах безпекових домовленостей з партнерами.