Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке дронов-перехватчиков у Украины на фоне атак "шахедов" - WSJ

Саудовская Аравия готовится купить крупную партию украинского оборудования противовоздушной обороны, на фоне того, как она и другие страны Персидского залива сталкиваются с атаками беспилотников того же типа, с которыми Киев борется уже много лет, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, государство Персидского залива ведет переговоры о закупке так называемых беспилотников-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы.

По их словам, сделка может стоить миллионы долларов, но еще не подписана.

Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии противодействие иранским угрозам и сотрудничество в сфере безопасности

Дополнение

США и страны Персидского залива иногда испытывали трудности с уничтожением иранских беспилотников "шахед", которые они часто сбивали с помощью дорогих ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта заявил, что украинские военные и секретарь СНБО Рустем Умеров уже направляются в регион Персидского залива, где они могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что украинские специалисты уже прибыли в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию для противодействия иранским дронам. Миссии работают в рамках соглашений по безопасности с партнерами.