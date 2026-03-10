Українські військові та Умєров прямують до країн Затоки – Зеленський

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
17:36 • 4348 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 17692 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 21856 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 16688 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 23948 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 26782 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 40196 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 50319 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52441 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84550 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
64%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo10 березня, 08:42 • 35647 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко10 березня, 09:07 • 34058 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 23702 перегляди
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto12:51 • 15386 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 16530 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 10474 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 17703 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 21862 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 40199 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 50321 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Реджеп Тайїп Ердоган
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 2686 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 5248 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 16648 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 23838 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 29130 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Українські військові та Умєров прямують до країн Затоки – Зеленський

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Українська делегація готує домовленості щодо захисту від іранських дронів та блокади Ормузької протоки. Україна ділиться досвідом ППО з партнерами.

Українські військові та Умєров прямують до країн Затоки – Зеленський

Українські військові та секретар РНБО Рустем Умєров вже прямують в регіон Затоки, де вони можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації на Близькому Сході. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану – через усю цю війну, яка може затягнутись. Фактично іранський режим заблокував Ормузьку протоку, а це один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок. Це значна дестабілізація. Ніхто у світі поки не здатен сказати, скільки все це триватиме, але важливо, щоб захист життя реально запрацював якнайшвидше. Стабільність потрібна і нам. Треба, щоб ті, хто зараз, звертається до України по підтримку, – щоб вони й надалі допомагали нашому захисту, нашій ППО передусім 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна ще минулого року пропонували США угоду щодо дронів. 

Це правильна перспектива – бути з нами у виробництві дронів, у застосуванні. І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні. Рустем Умєров разом із нашими військовими, разом із розвідкою, з Міністерством оборони, МЗС готуватиме конкретні домовленості. Україна – надійний донор безпеки, це наша не тільки безпекова – це наша економічна перспектива. Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки – глобальною основою захищеного життя 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Українські фахівці прибули до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії для протидії іранським дронам. Місії працюють у межах безпекових домовленостей з партнерами.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Міністерство закордонних справ України
Міністерство оборони України
Саудівська Аравія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран