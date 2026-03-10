Українські військові та Умєров прямують до країн Затоки – Зеленський

Українські військові та секретар РНБО Рустем Умєров вже прямують в регіон Затоки, де вони можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації на Близькому Сході. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану – через усю цю війну, яка може затягнутись. Фактично іранський режим заблокував Ормузьку протоку, а це один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок. Це значна дестабілізація. Ніхто у світі поки не здатен сказати, скільки все це триватиме, але важливо, щоб захист життя реально запрацював якнайшвидше. Стабільність потрібна і нам. Треба, щоб ті, хто зараз, звертається до України по підтримку, – щоб вони й надалі допомагали нашому захисту, нашій ППО передусім - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна ще минулого року пропонували США угоду щодо дронів.

Це правильна перспектива – бути з нами у виробництві дронів, у застосуванні. І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні. Рустем Умєров разом із нашими військовими, разом із розвідкою, з Міністерством оборони, МЗС готуватиме конкретні домовленості. Україна – надійний донор безпеки, це наша не тільки безпекова – це наша економічна перспектива. Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки – глобальною основою захищеного життя - додав Зеленський.

Нагадаємо

Українські фахівці прибули до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії для протидії іранським дронам. Місії працюють у межах безпекових домовленостей з партнерами.