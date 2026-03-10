Украинские военные и Умеров направляются в страны Залива – Зеленский

Украинские военные и секретарь СНБО Рустем Умеров уже направляются в регион Залива, где они могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сейчас наша команда – это и военные, и Рустем Умеров – на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации. Мы видим, какие вызовы сейчас есть из-за ударов из Ирана – из-за всей этой войны, которая может затянуться. Фактически иранский режим заблокировал Ормузский пролив, а это один из основных путей поставки нефти и газа на мировой рынок. Это значительная дестабилизация. Никто в мире пока не способен сказать, сколько все это продлится, но важно, чтобы защита жизни реально заработала как можно быстрее. Стабильность нужна и нам. Надо, чтобы те, кто сейчас обращается к Украине за поддержкой, – чтобы они и дальше помогали нашей защите, нашей ПВО прежде всего - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина еще в прошлом году предлагала США соглашение по дронам.

Это правильная перспектива – быть с нами в производстве дронов, в применении. И все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региона Залива, всему Ближнему Востоку, партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине. Рустем Умеров вместе с нашими военными, вместе с разведкой, с Министерством обороны, МИД будет готовить конкретные договоренности. Украина – надежный донор безопасности, это наша не только безопасность – это наша экономическая перспектива. Защита для Украины, сотрудничество с партнерами, развитие для украинских производств. Все, чему украинцы научились для своей защиты, может быть глобальной основой безопасности – глобальной основой защищенной жизни - добавил Зеленский.

Напомним

Украинские специалисты прибыли в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию для противодействия иранским дронам. Миссии работают в рамках соглашений по безопасности с партнерами.