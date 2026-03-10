Зеленський: Україна направила військові команди до трьох країн Близького Сходу

Україна направила кілька професійних військових команд до країн Близького Сходу в межах співпраці з партнерами на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про допомогу у протидії повітряним загрозам, зокрема ударам іранських безпілотників. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, передає УНН.

За словами глави держави, йдеться про три групи українських військових фахівців, які працюватимуть у різних країнах регіону.

Що стосується ситуації на Близькому Сході, ми відправили наші команди – три професійні укомплектовані команди. Вони сьогодні, у вівторок, вже працюють. На цьому тижні всі три будуть у трьох різних країнах