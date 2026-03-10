Зеленський: Україна направила військові команди до трьох країн Близького Сходу
Київ • УНН
Українські фахівці прибули до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії для протидії іранським дронам. Місії працюють у межах безпекових домовленостей з партнерами.
Україна направила кілька професійних військових команд до країн Близького Сходу в межах співпраці з партнерами на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про допомогу у протидії повітряним загрозам, зокрема ударам іранських безпілотників. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, передає УНН.
Деталі
За словами глави держави, йдеться про три групи українських військових фахівців, які працюватимуть у різних країнах регіону.
Що стосується ситуації на Близькому Сході, ми відправили наші команди – три професійні укомплектовані команди. Вони сьогодні, у вівторок, вже працюють. На цьому тижні всі три будуть у трьох різних країнах
Президент уточнив, що українські військові працюватимуть у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.
Перші три країни, куди ми їх направили за нашими домовленостями, – це Катар, Емірати та Саудівська Аравія
За словами Зеленського, ці місії є частиною домовленостей України з партнерами щодо співпраці у сфері безпеки на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
