Эксклюзив
15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Эксклюзивы
Зеленский: Украина направила военные команды в три страны Ближнего Востока

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Украинские специалисты прибыли в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию для противодействия иранским дронам. Миссии работают в рамках соглашений по безопасности с партнерами.

Зеленский: Украина направила военные команды в три страны Ближнего Востока

Украина направила несколько профессиональных военных команд в страны Ближнего Востока в рамках сотрудничества с партнерами на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о помощи в противодействии воздушным угрозам, в частности ударам иранских беспилотников. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, речь идет о трех группах украинских военных специалистов, которые будут работать в разных странах региона.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, мы отправили наши команды – три профессиональные укомплектованные команды. Они сегодня, во вторник, уже работают. На этой неделе все три будут в трех разных странах

- сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что украинские военные будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Первые три страны, куда мы их направили по нашим договоренностям, – это Катар, Эмираты и Саудовская Аравия

- отметил глава государства.

По словам Зеленского, эти миссии являются частью договоренностей Украины с партнерами по сотрудничеству в сфере безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Планы россии по войне на Ближнем Востоке - Зеленский заслушал доклад начальника ГУР10.03.26, 16:23

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Саудовская Аравия
Катар
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Украина