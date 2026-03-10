Зеленский: Украина направила военные команды в три страны Ближнего Востока

Украина направила несколько профессиональных военных команд в страны Ближнего Востока в рамках сотрудничества с партнерами на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о помощи в противодействии воздушным угрозам, в частности ударам иранских беспилотников. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, речь идет о трех группах украинских военных специалистов, которые будут работать в разных странах региона.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, мы отправили наши команды – три профессиональные укомплектованные команды. Они сегодня, во вторник, уже работают. На этой неделе все три будут в трех разных странах - сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что украинские военные будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Первые три страны, куда мы их направили по нашим договоренностям, – это Катар, Эмираты и Саудовская Аравия - отметил глава государства.

По словам Зеленского, эти миссии являются частью договоренностей Украины с партнерами по сотрудничеству в сфере безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

