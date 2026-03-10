Планы россии по войне на Ближнем Востоке - Зеленский заслушал доклад начальника ГУР

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко - речь шла о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, фактически это сейчас является основным расчетом россии, а именно - усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, чтобы максимально ослабить давление мира на россию за войну против Украины. Далее в кремле надеются выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ, отметил глава государства.

Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров - говорится в заявлении Зеленского.

Президент также поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства. Он отметил: Украина должна ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире.

Важные документы были получены нашей разведкой относительно российской оценки их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь занижены - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Главное управление разведки Министерства обороны получило обновленные данные о сотрудничестве между россией и Северной Кореей. Он поблагодарил украинскую военную разведку за работу.

Напомним

