Планы россии по войне на Ближнем Востоке - Зеленский заслушал доклад начальника ГУР
Киев • УНН
Начальник ГУР Олег Иващенко доложил главе государства о намерениях кремля использовать конфликт вокруг Ирана для снятия санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко - речь шла о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, фактически это сейчас является основным расчетом россии, а именно - усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, чтобы максимально ослабить давление мира на россию за войну против Украины. Далее в кремле надеются выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ, отметил глава государства.
Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров
Президент также поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства. Он отметил: Украина должна ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире.
Важные документы были получены нашей разведкой относительно российской оценки их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь занижены
Президент Украины добавил, что Главное управление разведки Министерства обороны получило обновленные данные о сотрудничестве между россией и Северной Кореей. Он поблагодарил украинскую военную разведку за работу.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало 19 новых компаний и десятки иностранных компонентов в российских БПЛА.