14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
публикации
Эксклюзивы
Планы россии по войне на Ближнем Востоке - Зеленский заслушал доклад начальника ГУР

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

Начальник ГУР Олег Иващенко доложил главе государства о намерениях кремля использовать конфликт вокруг Ирана для снятия санкций.

Планы россии по войне на Ближнем Востоке - Зеленский заслушал доклад начальника ГУР
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко - речь шла о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, фактически это сейчас является основным расчетом россии, а именно - усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, чтобы максимально ослабить давление мира на россию за войну против Украины. Далее в кремле надеются выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ, отметил глава государства.

Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров

- говорится в заявлении Зеленского.

Президент также поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства. Он отметил: Украина должна ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире.

Важные документы были получены нашей разведкой относительно российской оценки их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь занижены

- заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Главное управление разведки Министерства обороны получило обновленные данные о сотрудничестве между россией и Северной Кореей. Он поблагодарил украинскую военную разведку за работу.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало 19 новых компаний и десятки иностранных компонентов в российских БПЛА.

Евгений Устименко

