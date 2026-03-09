$43.730.0850.540.36
06:12
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
ГУР розширило базу даних іноземних компонентів у російських та іранських безпілотниках

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Розвідка ідентифікувала 19 нових компаній та десятки іноземних компонентів у ворожих БпЛА. Дані передано партнерам для посилення санкційного тиску.

ГУР розширило базу даних іноземних компонентів у російських та іранських безпілотниках

Головне управління розвідки МО України оприлюднило оновлені дані щодо ланцюжків постачання та комплектуючих для БпЛА "оріон", "фенікс" та іранського "shahed-107". У межах проєкту "War&Sanctions" розвідники ідентифікували нові підприємства та деталі іноземного виробництва, які агресор використовує для створення ударно-розвідувальних систем. Про це пише УНН із посиланням на матеріал розвідки.

Деталі

До бази даних ГУР додано ще 19 компаній, які задіяні у виробництві російського безпілотника "оріон", також відомого як "іноходєц". Ці підприємства виготовляють критично важливі елементи протиобморожувальних та паливних систем, а також навігаційне обладнання та радіоелектронні комплекси. На сьогодні загальна кількість ідентифікованих компаній, що беруть участь у кооперації з підсанкційною групою "кронштадт", зросла до 70.

Нові знахідки у БпЛА "фенікс" та "shahed–107"

Українська розвідка ідентифікувала 30 додаткових електронних компонентів у зразках іранського дрона "shahed-107" та російського розвідувального БпЛА "фенікс".

Не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії: Зеленський розкрив походження компонентів у російських ракетах і дронах17.02.26, 20:50 • 5977 переглядiв

Зокрема, фахівці дослідили гіростабілізовану оптико-електронну систему QIR50TPRO, яку окупанти встановлюють на свої розвідувальні апарати. База даних по "shahed-107" поповнилася 15 новими позиціями, виявленими під час аналізу чергового збитого зразка, що використовувався противником.

Міжнародне значення публікації даних

Оприлюднення детальної інформації про компонентну базу має на меті консолідувати зусилля світової спільноти для перекриття каналів обходу санкцій.

У ГУР наголошують, що озброєння, яке росія застосовує проти України, становить глобальну загрозу та може бути використане для ударів по цивільній інфраструктурі в інших регіонах світу. Поширення даних про виробників компонентів допоможе міжнародним партнерам ефективніше протидіяти розповсюдженню терористичних технологій.

ГУР оприлюднило технічну документацію та перелік компонентів нової російської ракети "Іздєліє-30"02.03.26, 09:58 • 5617 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна