ГУР розширило базу даних іноземних компонентів у російських та іранських безпілотниках

Головне управління розвідки МО України оприлюднило оновлені дані щодо ланцюжків постачання та комплектуючих для БпЛА "оріон", "фенікс" та іранського "shahed-107". У межах проєкту "War&Sanctions" розвідники ідентифікували нові підприємства та деталі іноземного виробництва, які агресор використовує для створення ударно-розвідувальних систем. Про це пише УНН із посиланням на матеріал розвідки.

Деталі

До бази даних ГУР додано ще 19 компаній, які задіяні у виробництві російського безпілотника "оріон", також відомого як "іноходєц". Ці підприємства виготовляють критично важливі елементи протиобморожувальних та паливних систем, а також навігаційне обладнання та радіоелектронні комплекси. На сьогодні загальна кількість ідентифікованих компаній, що беруть участь у кооперації з підсанкційною групою "кронштадт", зросла до 70.

Нові знахідки у БпЛА "фенікс" та "shahed–107"

Українська розвідка ідентифікувала 30 додаткових електронних компонентів у зразках іранського дрона "shahed-107" та російського розвідувального БпЛА "фенікс".

Зокрема, фахівці дослідили гіростабілізовану оптико-електронну систему QIR50TPRO, яку окупанти встановлюють на свої розвідувальні апарати. База даних по "shahed-107" поповнилася 15 новими позиціями, виявленими під час аналізу чергового збитого зразка, що використовувався противником.

Міжнародне значення публікації даних

Оприлюднення детальної інформації про компонентну базу має на меті консолідувати зусилля світової спільноти для перекриття каналів обходу санкцій.

У ГУР наголошують, що озброєння, яке росія застосовує проти України, становить глобальну загрозу та може бути використане для ударів по цивільній інфраструктурі в інших регіонах світу. Поширення даних про виробників компонентів допоможе міжнародним партнерам ефективніше протидіяти розповсюдженню терористичних технологій.

