Не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії: Зеленський розкрив походження компонентів у російських ракетах і дронах

У російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Зокрема, у "шахедах" виявлено компоненти не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

В усіх цих російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Пʼять "іскандерів-М" – це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети "Х-101" – це майже 160 компонентів, які росія не може сама замінити. Кожен "шахед" – це сотні таких компонентів, які завозяться у росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія