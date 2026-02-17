Не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії: Зеленський розкрив походження компонентів у російських ракетах і дронах

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 1140 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 10087 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 16612 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 18907 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 19916 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21103 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 25611 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 34939 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46204 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 54574 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
76%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 27318 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17 лютого, 11:03 • 13862 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 14000 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 17594 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП17 лютого, 12:50 • 11292 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 27409 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 43099 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 52142 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 72817 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 76754 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Музикант
Блогери
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 1552 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 17656 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 14057 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 26390 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 24050 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Starlink

Не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії: Зеленський розкрив походження компонентів у російських ракетах і дронах

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські ракети та дрони містять тисячі компонентів, які рф не виробляє. Серед них деталі з Китаю, Європи, США та Японії, що підкреслює залежність агресора від іноземних поставок.

Не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії: Зеленський розкрив походження компонентів у російських ракетах і дронах

У російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Зокрема, у "шахедах" виявлено компоненти не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН

В усіх цих російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Пʼять "іскандерів-М" – це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети "Х-101" – це майже 160 компонентів, які росія не може сама замінити. Кожен "шахед" – це сотні таких компонентів, які завозяться у росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія 

- сказав Зеленський. 

Він наголосив, що це не тільки для України важливо, а й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в росію критичних компонентів для виробництва зброї.

росія без таких зв’язків зі світом нічого не може: вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

росія за ніч випустила по Україні 29 ракет, у тому числі 4 балістичні, і 396 дронів, збито або придушено 25 ракет і 367 безпілотників, є влучання 4 балістичних ракет та 18 дронів.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Х-101
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Європа
Китай
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна