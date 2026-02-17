Не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії: Зеленський розкрив походження компонентів у російських ракетах і дронах
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські ракети та дрони містять тисячі компонентів, які рф не виробляє. Серед них деталі з Китаю, Європи, США та Японії, що підкреслює залежність агресора від іноземних поставок.
У російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Зокрема, у "шахедах" виявлено компоненти не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
В усіх цих російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Пʼять "іскандерів-М" – це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети "Х-101" – це майже 160 компонентів, які росія не може сама замінити. Кожен "шахед" – це сотні таких компонентів, які завозяться у росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія
Він наголосив, що це не тільки для України важливо, а й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в росію критичних компонентів для виробництва зброї.
росія без таких зв’язків зі світом нічого не може: вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу
Нагадаємо
росія за ніч випустила по Україні 29 ракет, у тому числі 4 балістичні, і 396 дронів, збито або придушено 25 ракет і 367 безпілотників, є влучання 4 балістичних ракет та 18 дронів.