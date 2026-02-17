$43.170.07
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
14:26 • 11487 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 17876 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
17 февраля, 12:23 • 20035 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
17 февраля, 12:15 • 20790 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21441 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 25889 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залог
17 февраля, 04:30 • 35100 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46524 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 54943 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Не только из Китая, но и Европы, США, Японии: Зеленский раскрыл происхождение компонентов в российских ракетах и дронах

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты и дроны содержат тысячи компонентов, которые рф не производит. Среди них детали из Китая, Европы, США и Японии, что подчеркивает зависимость агрессора от иностранных поставок.

Не только из Китая, но и Европы, США, Японии: Зеленский раскрыл происхождение компонентов в российских ракетах и дронах

В российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые россия сама не производит. В частности, в "шахедах" обнаружены компоненты не только из Китая, но и Европы, США, Японии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН

Во всех этих российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. Пять "искандеров-М" – это как минимум 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты "Х-101" – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. Каждый "шахед" – это сотни таких компонентов, которые завозятся в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония 

- сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что это не только для Украины важно, но и в целом для глобальной безопасности важно, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия.

Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокирование и давление действительно могут побудить агрессора к изменению политики. Но это зависит от решимости мира 

- добавил Президент. 

Напомним 

Россия за ночь выпустила по Украине 29 ракет, в том числе 4 баллистические, и 396 дронов, сбито или подавлено 25 ракет и 367 беспилотников, есть попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов.

Павел Башинский

