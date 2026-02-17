Не только из Китая, но и Европы, США, Японии: Зеленский раскрыл происхождение компонентов в российских ракетах и дронах

В российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые россия сама не производит. В частности, в "шахедах" обнаружены компоненты не только из Китая, но и Европы, США, Японии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Во всех этих российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. Пять "искандеров-М" – это как минимум 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты "Х-101" – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. Каждый "шахед" – это сотни таких компонентов, которые завозятся в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не только для Украины важно, но и в целом для глобальной безопасности важно, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия.

Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокирование и давление действительно могут побудить агрессора к изменению политики. Но это зависит от решимости мира - добавил Президент.

Напомним

Россия за ночь выпустила по Украине 29 ракет, в том числе 4 баллистические, и 396 дронов, сбито или подавлено 25 ракет и 367 беспилотников, есть попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов.