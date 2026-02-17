рф атакувала Україну балістикою, знешкоджено 25 з 29 ракет і 367 з 396 дронів

росія за ніч випустила по Україні 29 ракет, у тому числі 4 балістичні, і 396 дронів, збито або придушено 25 ракет і 367 безпілотників, є влучання 4 балістичних ракет та 18 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 лютого (з 18:00 16 лютого) противник атакував 4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, ТОТ Криму, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл. – рф, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл., а також 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі: 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101; 4 крилатих ракети "Іскандер-К"; 1 керована авіаційна ракета Х-59/69; 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях