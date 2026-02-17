Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси руйнування колосальні - ДТЕК

$43.170.07
Ексклюзив
08:25 • 2358 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 17540 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 29189 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 38764 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 31862 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48999 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32412 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57833 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27497 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30269 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Популярнi новини
Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями16 лютого, 23:39 • 5398 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 10100 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto04:57 • 3914 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 4134 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 4428 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 21311 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 31906 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48998 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57833 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 89272 перегляди
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 16953 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 14879 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 17425 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 26401 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 31924 перегляди
Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси руйнування колосальні - ДТЕК

Київ • УНН

 • 3442 перегляди

Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні, ремонт потребуватиме тривалого часу.

Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси руйнування колосальні - ДТЕК

В Одесі російські війська завдали руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі, руйнування надзвичайно серйозні, повідомили у ДТЕК у соцмережах, пише УНН.

Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану

- повідомили у ДТЕК.

У ДТЕК Одеські електромережі уточнили, що "руйнування колосальні і на ремонтні роботи потрібен тривалий час, щоб повернути обладнання до працездатного стану".

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - зазначили у ДТЕК.

Одеса зазнала атаки рф, є пошкодження в енергетиці і троє постраждалих17.02.26, 08:54 • 2418 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
