Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси руйнування колосальні - ДТЕК
Київ • УНН
Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні, ремонт потребуватиме тривалого часу.
В Одесі російські війська завдали руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі, руйнування надзвичайно серйозні, повідомили у ДТЕК у соцмережах, пише УНН.
Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану
У ДТЕК Одеські електромережі уточнили, що "руйнування колосальні і на ремонтні роботи потрібен тривалий час, щоб повернути обладнання до працездатного стану".
"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - зазначили у ДТЕК.
Одеса зазнала атаки рф, є пошкодження в енергетиці і троє постраждалих17.02.26, 08:54 • 2418 переглядiв