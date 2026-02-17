В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Одессы разрушения колоссальные - ДТЭК
Киев • УНН
Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные, ремонт потребует длительного времени.
В Одессе российские войска нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре, разрушения чрезвычайно серьезные, сообщили в ДТЭК в соцсетях, пишет УНН.
Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние
В ДТЭК Одесские электросети уточнили, что "разрушения колоссальные и на ремонтные работы потребуется длительное время, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние".
"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - отметили в ДТЭК.
Одесса подверглась атаке РФ, есть повреждения в энергетике и трое пострадавших17.02.26, 08:54 • 786 просмотров