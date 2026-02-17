Одесса подверглась атаке РФ, есть повреждения в энергетике и трое пострадавших
Киев • УНН
В Одесской области российские войска ночью атаковали Одессу и район, известно о трех пострадавших мужчинах, один из них в тяжелом состоянии. Зафиксировано попадание по складам, СТО и многоквартирному дому.
Ночью враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры
Лысак указал, что этой ночью воздушная тревога в Одессе была объявлена 6 раз.
После ночной атаки известно о трех пострадавших мужчинах - 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Другой - средней степени тяжести. Оба госпитализированы. Еще одной женщине оказана помощь на месте
В Одессе, по данным главы ОВА, "один из дронов попал в квартиру на верхних этажах многоквартирного дома". "Отдельно зафиксировано попадание по складским помещениям и зданию СТО - огнем уничтожено 2 автомобиля. Еще один беспилотник упал вблизи частного дома, повредив фасад и остекление, другой - на территории гаражного кооператива: повреждено 7 гаражей и 2 автомобиля", - сообщил он.
Все пожары, по его словам, оперативно ликвидировали спасатели. Правоохранители документируют последствия атаки и очередное военное преступление россии против мирного населения Одесской области.
