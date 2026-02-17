Одеса зазнала атаки рф, є пошкодження в енергетиці і троє постраждалих
Київ • УНН
В Одеській області російські війська вночі атакували Одесу та район, відомо про трьох постраждалих чоловіків, один з них у важкому стані. Зафіксовано влучання по складах, СТО та багатоквартирному будинку.
В Одеській області російські війська вночі атакували Одесу та район, відомо про 3 постраждалих в облцентрі, є пошкодження в енергетиці, влучання по складах, СТО, багатоповерхівку, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури
Лисак вказав, що цієї ночі повітряна тривога в Одесі була оголошена 6 разів.
Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці
В Одесі, за даними голови ОВА, "один з дронів влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку". "Окремо зафіксовано влучання по складських приміщеннях та будівлі СТО - вогнем знищено 2 автомобіля. Ще один безпілотник впав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасад та скління, інший - на території гаражного кооперативу: пошкоджено 7 гаражів та 2 автомобіля", - повідомив він.
Усі пожежі, з його слів, оперативно ліквідували рятувальники. Правоохоронці документують наслідки атаки та черговий воєнний злочин росії проти мирного населення Одещини.
рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування17.02.26, 08:27 • 700 переглядiв