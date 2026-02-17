Одеса зазнала атаки рф, є пошкодження в енергетиці і троє постраждалих

В Одеській області російські війська вночі атакували Одесу та район, відомо про 3 постраждалих в облцентрі, є пошкодження в енергетиці, влучання по складах, СТО, багатоповерхівку, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Лисак вказав, що цієї ночі повітряна тривога в Одесі була оголошена 6 разів.

Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці