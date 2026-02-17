Одеса зазнала атаки рф, є пошкодження в енергетиці і троє постраждалих

$43.100.11
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 21251 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 31288 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 25820 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 40449 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 30173 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52420 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27079 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30019 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35897 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні16 лютого, 20:54 • 4832 перегляди
Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence16 лютого, 21:26 • 7142 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 13394 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 9196 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 10078 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 16145 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 26849 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 40441 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52415 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 85224 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Село
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 10206 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 12093 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 14676 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 24080 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 29989 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Золото

Одеса зазнала атаки рф, є пошкодження в енергетиці і троє постраждалих

Київ • УНН

 • 14 перегляди

В Одеській області російські війська вночі атакували Одесу та район, відомо про трьох постраждалих чоловіків, один з них у важкому стані. Зафіксовано влучання по складах, СТО та багатоквартирному будинку.

Одеса зазнала атаки рф, є пошкодження в енергетиці і троє постраждалих

В Одеській області російські війська вночі атакували Одесу та район, відомо про 3 постраждалих в облцентрі, є пошкодження в енергетиці, влучання по складах, СТО, багатоповерхівку, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури

- написав Кіпер.

Лисак вказав, що цієї ночі повітряна тривога в Одесі була оголошена 6 разів.

Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці

- зазначив Лисак.

В Одесі, за даними голови ОВА, "один з дронів влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку". "Окремо зафіксовано влучання по складських приміщеннях та будівлі СТО - вогнем знищено 2 автомобіля. Ще один безпілотник впав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасад та скління, інший - на території гаражного кооперативу: пошкоджено 7 гаражів та 2 автомобіля", - повідомив він.

Усі пожежі, з його слів, оперативно ліквідували рятувальники. Правоохоронці документують наслідки атаки та черговий воєнний злочин росії проти мирного населення Одещини.

рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування17.02.26, 08:27 • 700 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса