рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування

Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 20630 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 30739 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 25455 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 39902 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 30013 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52070 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27042 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29987 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35876 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні16 лютого, 20:54 • 4416 перегляди
Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence16 лютого, 21:26 • 6562 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 13000 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 8344 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 9322 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 15769 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 26509 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 39904 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52071 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 84992 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Село
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 9692 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 11922 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 14471 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 23945 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 29892 перегляди
рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Дніпропетровська область зазнала атак ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі пошкоджено підприємство, адмінбудівлі та автівки, а в Кривому Розі – підприємство.

рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування
t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпропетровській області російські війська вдарили по Дніпру, Кривому Рогу та іншим районам, є пошкоджені підприємства, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом були 5 районів. У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки

- написав Ганжа.

У Кривому Розі, за його даними, пошкоджене підприємство.

"Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Кривому Розі пошкоджено підприємство. Головне – без втрат", - уточнив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За даними Ганжи, у Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджено житло. У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.

На Нікопольщині, повідомив голова ОВА, росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.

"Люди не постраждали", - наголосив Ганжа.

Четверо поранених у Дніпрі через російський удар ракетами і дронами, немовля у лікарні12.02.26, 08:55 • 3097 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Дніпропетровська область
Синельникове
Дніпро (місто)
Кам'янка-Дніпровська
Кривий Ріг