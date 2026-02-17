рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування
Київ • УНН
Дніпропетровська область зазнала атак ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі пошкоджено підприємство, адмінбудівлі та автівки, а в Кривому Розі – підприємство.
У Дніпропетровській області російські війська вдарили по Дніпру, Кривому Рогу та іншим районам, є пошкоджені підприємства, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом були 5 районів. У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки
У Кривому Розі, за його даними, пошкоджене підприємство.
"Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Кривому Розі пошкоджено підприємство. Головне – без втрат", - уточнив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.
За даними Ганжи, у Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджено житло. У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.
На Нікопольщині, повідомив голова ОВА, росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.
"Люди не постраждали", - наголосив Ганжа.
