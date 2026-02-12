$43.030.06
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14383 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 27449 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 21301 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 21291 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 21118 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 30051 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19268 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21871 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38164 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25457 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Четверо поранених у Дніпрі через російський удар ракетами і дронами, немовля у лікарні

Київ • УНН

 • 1344 перегляди

Вночі російські війська атакували Дніпро ракетами та дронами, поранено чотирьох осіб, включаючи немовля. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.

Четверо поранених у Дніпрі через російський удар ракетами і дронами, немовля у лікарні

Російські війська вночі масовано атакували Дніпро і район ракетами та дронами, відомо про 4 поранених, серед них - діти, пошкоджено інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН

У місті дістали поранень четверо людей. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості

- написав Ганжа.

Через атаку, з його слів, сталося кілька займань.

"Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто", - вказав Ганжа.

За даними голови ОВА, БпЛА противника били й по Синельниківщині – Роздорській і Васильківській громадах. "Там понівечені інфраструктура та дитсадок", - повідомив Ганжа.

На Нікопольщині, з його слів, потерпали райцентр, Червоногригорівська і Покровська громади. Ворог поцілив артилерією та FPV-дроном.

Атака на Дніпро: поранені немовля та 4-річна дитина12.02.26, 04:45 • 2804 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Синельникове
Дніпро (місто)