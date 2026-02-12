Четверо поранених у Дніпрі через російський удар ракетами і дронами, немовля у лікарні
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Дніпро ракетами та дронами, поранено чотирьох осіб, включаючи немовля. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.
Російські війська вночі масовано атакували Дніпро і район ракетами та дронами, відомо про 4 поранених, серед них - діти, пошкоджено інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
У місті дістали поранень четверо людей. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості
Через атаку, з його слів, сталося кілька займань.
"Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто", - вказав Ганжа.
За даними голови ОВА, БпЛА противника били й по Синельниківщині – Роздорській і Васильківській громадах. "Там понівечені інфраструктура та дитсадок", - повідомив Ганжа.
На Нікопольщині, з його слів, потерпали райцентр, Червоногригорівська і Покровська громади. Ворог поцілив артилерією та FPV-дроном.
