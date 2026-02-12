Четверо раненых в Днепре из-за российского удара ракетами и дронами, младенец в больнице

Российские войска ночью массированно атаковали Днепр и район ракетами и дронами, известно о 4 раненых, среди них - дети, повреждена инфраструктура, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

В городе получили ранения четыре человека. Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести