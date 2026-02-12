Четверо раненых в Днепре из-за российского удара ракетами и дронами, младенец в больнице

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 14346 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 27353 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 21235 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 21231 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 21070 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 29958 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19243 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21854 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 38120 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25446 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Популярные новости
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 8960 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 8398 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 14163 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 10126 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 4428 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 29952 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 26420 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 28189 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 38116 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 50299 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 13684 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 16059 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 17370 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 19234 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 35088 просмотра
Четверо раненых в Днепре из-за российского удара ракетами и дронами, младенец в больнице

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Ночью российские войска атаковали Днепр ракетами и дронами, ранены четыре человека, включая младенца. Поврежден объект инфраструктуры, частные дома и авто.

Четверо раненых в Днепре из-за российского удара ракетами и дронами, младенец в больнице

Российские войска ночью массированно атаковали Днепр и район ракетами и дронами, известно о 4 раненых, среди них - дети, повреждена инфраструктура, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

В городе получили ранения четыре человека. Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести

- написал Ганжа.

Из-за атаки, по его словам, произошло несколько возгораний.

"Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто", - указал Ганжа.

По данным главы ОВА, БпЛА противника били и по Синельниковщине – Раздорской и Васильковской громадам. "Там повреждены инфраструктура и детсад", - сообщил Ганжа.

На Никопольщине, по его словам, пострадали райцентр, Червоногригорьевская и Покровская громады. Враг попал артиллерией и FPV-дроном.

Атака на Днепр: ранены младенец и 4-летний ребенок12.02.26, 04:45 • 2776 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Синельниково
Днепр