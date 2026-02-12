Четверо раненых в Днепре из-за российского удара ракетами и дронами, младенец в больнице
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Днепр ракетами и дронами, ранены четыре человека, включая младенца. Поврежден объект инфраструктуры, частные дома и авто.
Российские войска ночью массированно атаковали Днепр и район ракетами и дронами, известно о 4 раненых, среди них - дети, повреждена инфраструктура, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
В городе получили ранения четыре человека. Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести
Из-за атаки, по его словам, произошло несколько возгораний.
"Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто", - указал Ганжа.
По данным главы ОВА, БпЛА противника били и по Синельниковщине – Раздорской и Васильковской громадам. "Там повреждены инфраструктура и детсад", - сообщил Ганжа.
На Никопольщине, по его словам, пострадали райцентр, Червоногригорьевская и Покровская громады. Враг попал артиллерией и FPV-дроном.
