Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 10810 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 19265 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 15932 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 16132 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 17109 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 24792 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17885 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21271 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34972 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25021 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Атака на Днепр: ранены младенец и 4-летний ребенок

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Дети получили ранения из-за российской атаки на Днепр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Атака на Днепр: ранены младенец и 4-летний ребенок

Младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Ганжа показал последствия атаки на Днепр.

Напомним

В ночь на четверг, 12 февраля, враг атаковал Днепр. В результате атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города.

Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт07.02.26, 11:44 • 4320 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине