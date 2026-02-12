Атака на Днепр: ранены младенец и 4-летний ребенок

Младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Ганжа показал последствия атаки на Днепр.

Напомним

В ночь на четверг, 12 февраля, враг атаковал Днепр. В результате атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города.

Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт