Дніпро під ворожим обстрілом: пошкоджено будинки та автомобілі

Ексклюзив
19:42 • 9618 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 16884 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 14538 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 14787 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 16098 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 23872 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17592 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21075 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34445 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24906 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Нема слів, щоб описати російських вбивць" - Сибіга відреагував на удар БПЛА по Богодухову11 лютого, 15:57 • 2726 перегляди
Люди у середньому закохуються пристрасно лише двічі за життя - дослідження11 лютого, 16:33 • 2820 перегляди
Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині 11 лютого, 16:52 • 4556 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 10642 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи00:39 • 7306 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 23871 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 22062 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 24484 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34444 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 46767 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Швеція
Ізраїль
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 10687 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 13442 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 15236 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 17367 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 33463 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Серіали

Дніпро під ворожим обстрілом: пошкоджено будинки та автомобілі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Вночі 12 лютого ворог атакував Дніпро. Пошкоджено приватні будинки та автівки, виникла пожежа. Постраждалих немає.

Дніпро під ворожим обстрілом: пошкоджено будинки та автомобілі

В ніч на четвер, 12 лютого, ворог атакував Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста.

Сталася пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях

- закликав Ганжа.

Раніше Повітряні сили попереджали про групи БпЛА на Дніпро із заходу та півдня.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок ворожих атак на Синельниківщину Дніпропетровської області четверо людей загинули, троє – дістали поранень.

Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт07.02.26, 11:44 • 4311 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України