Дніпро під ворожим обстрілом: пошкоджено будинки та автомобілі

В ніч на четвер, 12 лютого, ворог атакував Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста.

Сталася пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях - закликав Ганжа.

Раніше Повітряні сили попереджали про групи БпЛА на Дніпро із заходу та півдня.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок ворожих атак на Синельниківщину Дніпропетровської області четверо людей загинули, троє – дістали поранень.

Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт