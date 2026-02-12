Дніпро під ворожим обстрілом: пошкоджено будинки та автомобілі
Київ • УНН
Вночі 12 лютого ворог атакував Дніпро. Пошкоджено приватні будинки та автівки, виникла пожежа. Постраждалих немає.
В ніч на четвер, 12 лютого, ворог атакував Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста.
Сталася пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях
Раніше Повітряні сили попереджали про групи БпЛА на Дніпро із заходу та півдня.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок ворожих атак на Синельниківщину Дніпропетровської області четверо людей загинули, троє – дістали поранень.
