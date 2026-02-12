Днепр под вражеским обстрелом: повреждены дома и автомобили

$43.090.06
11 февраля, 19:42 • 9670 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 16958 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 14591 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 14840 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 16145 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 23899 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17602 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21080 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34461 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24912 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
"Нет слов, чтобы описать русских убийц" - Сибига отреагировал на удар БПЛА по Богодухову11 февраля, 15:57 • 2750 просмотра
Люди в среднем страстно влюбляются только дважды в жизни - исследование11 февраля, 16:33 • 2854 просмотра
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пяти человек в Ровенской области11 февраля, 16:52 • 4606 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 10688 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы00:39 • 7428 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 23898 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 22083 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 24501 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34460 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 46780 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 10713 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 13457 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 15249 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 17377 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 33473 просмотра
Днепр под вражеским обстрелом: повреждены дома и автомобили

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Ночью 12 февраля враг атаковал Днепр. Повреждены частные дома и автомобили, возник пожар. Пострадавших нет.

Днепр под вражеским обстрелом: повреждены дома и автомобили

В ночь на четверг, 12 февраля, враг атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города.

Произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах

- призвал Ганжа.

Ранее Воздушные силы предупреждали о группах БпЛА на Днепр с запада и юга.

Напомним

Накануне в результате вражеских атак на Синельниковщину Днепропетровской области четыре человека погибли, трое – получили ранения.

Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт07.02.26, 11:44 • 4311 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины