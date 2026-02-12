Днепр под вражеским обстрелом: повреждены дома и автомобили

В ночь на четверг, 12 февраля, враг атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города.

Произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах - призвал Ганжа.

Ранее Воздушные силы предупреждали о группах БпЛА на Днепр с запада и юга.

Напомним

Накануне в результате вражеских атак на Синельниковщину Днепропетровской области четыре человека погибли, трое – получили ранения.

