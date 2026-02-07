Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт
Киев • УНН
В результате ночной атаки в Днепре повреждено коммунальное предприятие, здания и автотранспорт. На Синельниковщине пострадала 68-летняя женщина, повреждены частные дома и инфраструктура.
Подробности
Враг направил на область беспилотники. В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия. Изуродованы здания, а еще - троллейбусы, другой автотранспорт
Ганжа также сообщил, что агрессор попал и по Петропавловской, Межевской и Раевской громадам, что на Синельниковщине.
Под ударом было и само Синельниково. Пострадала 68-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно. Повреждены 3 частных дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод. Никопольщину противник обстрелял из артиллерии. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая громады
Напомним
В результате ночной атаки в Винницкой области разрушена стена одного из учебных корпусов, а также повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития. Повреждена система теплоснабжения.