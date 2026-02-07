$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 9054 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 22729 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 37169 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 32252 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 27733 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 35792 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15189 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 35934 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18467 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20986 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В результате ночной атаки в Днепре повреждено коммунальное предприятие, здания и автотранспорт. На Синельниковщине пострадала 68-летняя женщина, повреждены частные дома и инфраструктура.

Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате вражеской атаки в Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия, изуродованы здания, а также автотранспорт. В области пострадала женщина, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Подробности

Враг направил на область беспилотники. В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия. Изуродованы здания, а еще - троллейбусы, другой автотранспорт

 - говорится в сообщении.

Ганжа также сообщил, что агрессор попал и по Петропавловской, Межевской и Раевской громадам, что на Синельниковщине.

Под ударом было и само Синельниково. Пострадала 68-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно. Повреждены 3 частных дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод. Никопольщину противник обстрелял из артиллерии. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая громады

- добавил Ганжа.

Напомним

В результате ночной атаки в Винницкой области разрушена стена одного из учебных корпусов, а также повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития. Повреждена система теплоснабжения.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Отопление
Война в Украине
Винницкая область
Синельниково
Днепр