Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 8764 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 22417 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 36919 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 31986 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 27549 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 35509 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15137 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 35733 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18458 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20981 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
89%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 15885 перегляди
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"7 лютого, 01:46 • 5322 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині04:07 • 10236 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 19011 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 10395 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 10445 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 35502 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 33719 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 35729 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 46101 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Вінниця
Харків
Вінницька область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 10450 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 24574 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 27120 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 36166 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 39235 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Starlink

Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Внаслідок нічної атаки у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та автотранспорт. На Синельниківщині постраждала 68-річна жінка, пошкоджено приватні оселі та інфраструктуру.

Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі є пошкодження на території комунального підприємства, понівечені будівлі, а також автотранспорт. В області постраждала жінка, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Ворог спрямував на область безпілотники. У Дніпрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще - тролейбуси, інший автотранспорт

 - йдеться в повідомленні.

Ганжа також повідомив, що поцілив агресор і по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині.

Під ударом було і саме Синельникове. Постраждала 68-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. Побиті 3 приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін. Нікопольщину противник обстріляв з артилерії. Потерпали Червоногригорівська, Марганецька громади

- додав Ганжа.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки у Вінницькій області зруйнована стіна одного з навчальних корпусів, а також пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки. Пошкоджена система теплопостачання.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Опалення
Війна в Україні
Вінницька область
Синельникове
Дніпро (місто)