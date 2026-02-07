Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та автотранспорт. На Синельниківщині постраждала 68-річна жінка, пошкоджено приватні оселі та інфраструктуру.
Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі є пошкодження на території комунального підприємства, понівечені будівлі, а також автотранспорт. В області постраждала жінка, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
Ворог спрямував на область безпілотники. У Дніпрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще - тролейбуси, інший автотранспорт
Ганжа також повідомив, що поцілив агресор і по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині.
Під ударом було і саме Синельникове. Постраждала 68-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. Побиті 3 приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін. Нікопольщину противник обстріляв з артилерії. Потерпали Червоногригорівська, Марганецька громади
Внаслідок нічної атаки у Вінницькій області зруйнована стіна одного з навчальних корпусів, а також пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки. Пошкоджена система теплопостачання.