10:23
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров

Київ • УНН

 780 перегляди

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 90% відстрочок продовжено автоматично через "Резерв+" без додаткових дій. Зараз триває робота над комплексною реформою мобілізації.

Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров

Зараз йде робота над комплексною реформою мобілізації, а 90% відстрочок продовжили автоматично через "Резерв+" без заяв, довідок і походів до ТЦК, повідомив у понеділок міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни

- написав Федоров.

Міністр додав:

90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+. Автоматизували процес отримання відстрочок — і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу

З його слів, тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично: 

  • замість збору документів, які надають право на відстрочку - система самостійно опрацьовує дані з реєстрів;
    • замість черг до ТЦК кожні 90 днів - цифровий процес без людського втручання;
      • замість очікування статусу відстрочки понад тиждень - сповіщення в ;Резерв+";
        • замість ручного опрацювання десятків тисяч заяв та супровідних документів - фокус на ключових завданнях оборони.

          Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ22.02.26, 16:20 • 49315 переглядiв

          Юлія Шрамко

          СуспільствоПолітика
          Мобілізація
          ТЦК та СП
          Михайло Федоров
          Міністерство оборони України