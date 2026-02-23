Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров
Київ • УНН
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 90% відстрочок продовжено автоматично через "Резерв+" без додаткових дій. Зараз триває робота над комплексною реформою мобілізації.
Зараз йде робота над комплексною реформою мобілізації, а 90% відстрочок продовжили автоматично через "Резерв+" без заяв, довідок і походів до ТЦК, повідомив у понеділок міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни
Міністр додав:
90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+. Автоматизували процес отримання відстрочок — і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу
З його слів, тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично:
- замість збору документів, які надають право на відстрочку - система самостійно опрацьовує дані з реєстрів;
- замість черг до ТЦК кожні 90 днів - цифровий процес без людського втручання;
- замість очікування статусу відстрочки понад тиждень - сповіщення в ;Резерв+";
- замість ручного опрацювання десятків тисяч заяв та супровідних документів - фокус на ключових завданнях оборони.
